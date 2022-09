Ca sĩ Hoài Phương - chồng nghệ sĩ Việt Hương ra mắt live show hát ở Việt Nam

Ca sĩ Hoài Phương sau khi ra mắt chương trình ca nhạc Hoài Phương in Concert phát hành trên kênh YouTube của Việt Hương và Hoài Phương, cho biết: thời gian này, anh rất hồi hộp vì đây là lần đầu anh thực hiện chương trình riêng tại Việt Nam, nên không biết sự đón nhận của khán giả ra sao trước giọng hát của mình, trong một live show anh dành rất nhiều tâm huyết, kinh phí với sự hỗ trợ từ ê kíp hàng trăm người để thực hiện. Hiện tại (tính đến tối 4.9) đã có hơn 50.000 khán giả tìm xem live show của ca sĩ Hoài Phương.

Nghệ sĩ hải ngoại Hoài Phương tâm sự, sau nhiều năm định cư tại nước ngoài, anh quyết định về Việt Nam sinh sống, ở cạnh vợ - nghệ sĩ Việt Hương, làm chỗ dựa vững chắc cho cô phát triển sự nghiệp nghệ thuật lẫn kinh doanh. Dù vậy, đam mê nghệ thuật trong anh vẫn luôn cháy bỏng. Hiểu được điều này, Việt Hương động viên, ủng hộ chồng thực hiện liveshow riêng, kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật.

Live show lần này của Hoài Phương bao gồm nhiều ca khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ trong và ngoài nước như: Lệ đá (Trần Trịnh), Everything I Do (Bryan Adams); Sway (Pablo Beltrán Ruiz, Norman Gimbel); The Best (Tina Turner); Sau tất cả (Khắc Hưng); Mười năm tình cũ (Trần Quảng Nam)…





Tiết mục được anh đâu tư nhất là một liên khúc 8 bài được thể hiện bằng kèn saxophone mang tên “The Sounds Of Love Medley” (gồm các bài hát: Mùa thu chết - Phạm Duy, Nói với tôi một lời - Diệu Hương, Yêu người yêu đời - Lê Hựu Hà, Tình khúc chiều mưa - Nguyễn Ánh 9, Nỗi lòng người đi - Anh Bằng, Đón xuân - Phạm Đình Chương, Thành phố buồn - Lam Phương, Chiều một mình qua phố - Trịnh Công Sơn). Ngoài ra, với tư cách nhạc sĩ, Hoài Phương cũng trình làng những sáng tác riêng của anh như: Every Single Day, Đường tình gió cuốn, Nếu không còn yêu, Hãy nói lời yêu.

Nói về các ca khúc xuất hiện trong chương trình, Hoài Phương cho biết anh chọn lựa kỹ lưỡng để đảm bảo sự thăng hoa về cảm xúc và truyền tải được đúng chất âm nhạc anh theo đuổi. Anh dồn hết tâm sức cùng ê kíp chuẩn bị mọi mặt từ hòa âm, phối khí đến âm thanh, ánh sáng, các hiệu ứng của mỗi phần biểu diễn, để mang đến tiết mục tốt nhất dành tặng người hâm mộ.

Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ cô rất xúc động khi được nghe các tiết mục Hoài Phương trình diễn và cả ca khúc ông xã viết tặng riêng cho cô trên sân khấu, bởi cô là người hiểu rõ Hoài Phương đã bỏ bao nhiêu tâm sức cho show âm nhạc đầu tiên này. "Vì là chương trình thuần túy về âm nhạc nên Việt Hương không xuất hiện hát hay diễn cùng ông xã lần này" - nghệ sĩ hài Việt Hương nói.

“Tôi luôn mong muốn thực hiện một đêm nhạc của riêng mình. Càng ý nghĩa hơn khi đêm nhạc này được diễn ra ở Việt Nam, mảnh đất tôi luôn yêu thương, tự hào và bên cạnh có sự đồng hành của gia đình, người thân, bè bạn”, ca sĩ Hoài Phương nói.