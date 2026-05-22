Ca sĩ Hồng Nhung ra sao sau biến cố mắc ung thư?

Thạch Anh
22/05/2026 08:50 GMT+7

Ca sĩ Hồng Nhung học cách lắng nghe cơ thể sau biến cố sức khỏe. Nữ nghệ sĩ tâm sự bản thân học cách mạnh mẽ hơn trước những biến cố trong cuộc sống.

Ca sĩ Hồng Nhung vừa thực hiện một clip dài, chia sẻ về hành trình 1 năm “chống chọi” với ung thư vú. Theo giọng ca Nhớ mùa thu Hà Nội, video này cô muốn gửi đến những chị em phụ nữ cùng đối diện với thách thức giống như mình.

Sức khỏe hiện tại của ca sĩ Hồng Nhung

Hành trình chống chọi với ung thư của Hồng Nhung nhận được sự động viên từ phía khán giả

Hồng Nhung cho biết cô phải chịu những biến chứng sau ca phẫu thuật cách đây 1 năm. Điều đó khiến nữ ca sĩ không khỏi bất ngờ vì: “Khi mổ xong, làm các điều trị như xạ trị rồi, đã uống thuốc và gặp gỡ bác sĩ, tôi nghĩ như vậy là xong rồi. Bỗng dưng bây giờ lại có những biến chứng mà tôi phải đến bệnh viện để giải quyết”.

Giọng ca 7X tâm sự thời gian qua, cô phải ra vào bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Dù vậy, Hồng Nhung vẫn duy trì việc biểu diễn trên sân khấu và sắp xếp lịch trình để chăm sóc cho các con.

Nữ nghệ sĩ tâm sự: “Phải nói 4 tháng gần đây là quãng thời gian khó khăn đối với tôi. Mặc dù những tiểu phẫu tôi thực hiện được các bác sĩ chăm sóc tận tình nhưng chỉ ở mức độ giải quyết hiện tượng chứ chưa tìm được nguyên nhân sâu xa của biến chứng này để chữa khỏi hẳn”.

Theo Hồng Nhung, một trong những vấn đề quan trọng nhất ở thời điểm này chính là tâm lý. Nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân không tránh khỏi lo lắng, hoang mang dù biết rằng trường hợp của mình còn nhẹ so với người những người khác. Với Hồng Nhung, đây cũng là một thử thách về lòng kiên nhẫn trong hành trình chống chọi với bệnh tật.

Hồng Nhung học cách mạnh mẽ hơn trước những biến cố trong cuộc sống

Trong clip, Hồng Nhung gửi lời cảm ơn vì sự quan tâm của mọi người dành cho cô và gia đình. Theo nữ nghệ sĩ, chính điều đó khiến cô có thêm động lực, thấy mình không bị cô đơn trong hành trình này.

Giọng ca Nhớ mùa thu Hà Nội chia sẻ: “May mắn đối với một người nghệ sĩ khi trải qua khó khăn là có âm nhạc, có nghệ thuật, có khán giả của mình”. Chính từ những tình cảm đó, Hồng Nhung mong muốn chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm của mình, đồng thời kêu gọi chị em phụ nữ tầm soát để có thể phát hiện sớm, chữa trị kịp thời.

Nói thêm về cuộc sống thời gian qua, Hồng Nhung cho biết thỉnh thoảng, cô vẫn ngồi lại để đối thoại với cơ thể mình. Hơn 1 năm kể từ thời điểm công bố mắc ung thư vú, nữ ca sĩ vẫn tích cực điều trị, đồng thời chia sẻ hành trình này với khán giả bằng tinh thần lạc quan, biết ơn cuộc sống. Cô nhấn mạnh: “Ngay cả trong những ngày khó khăn nhất, mình vẫn luôn nhìn thấy ánh sáng của hy vọng và vẻ đẹp quanh mình”.

Trong 4 tháng qua, khi đối diện với những di chứng sau phẫu thuật, Hồng Nhung vẫn nỗ lực điều trị. Cô nói nhờ nhiều năm sống kỷ luật, tập luyện và nhận được sự yêu thương của mọi người, cô học cách mạnh mẽ hơn trước những biến cố trong cuộc sống.

“Và cũng chính điều đó khiến mình càng muốn hát, muốn sáng tạo, muốn gặp gỡ khán giả và tiếp tục chia sẻ những niềm vui sống. Hồng Nhung lựa chọn không giấu bệnh, bởi nếu câu chuyện của mình có thể giúp thêm một người phụ nữ chủ động đi tầm soát sớm, thì đó đã là điều ý nghĩa”, giọng ca 7X chia sẻ.

Nathan Lee mừng vì Hồng Nhung, Phương Mai vực dậy sau biến cố

Có dịp hội ngộ các đồng nghiệp thân thiết, Nathan Lee xúc động khi thấy các đồng nghiệp như Hồng Nhung, Phương Mai rạng rỡ trở lại sau những biến cố riêng.

