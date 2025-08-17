Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nathan Lee mừng vì Hồng Nhung, Phương Mai vực dậy sau biến cố

Thạch Anh
Thạch Anh
17/08/2025 20:34 GMT+7

Có dịp hội ngộ các đồng nghiệp thân thiết, Nathan Lee xúc động khi thấy các đồng nghiệp như Hồng Nhung, Phương Mai rạng rỡ trở lại sau những biến cố riêng.

Sau một thời gian dài tạm gác lại công việc nghệ thuật để tập trung cho các vấn đề cá nhân và gia đình, Nathan Lee tái xuất bằng ca khúc Hạnh phúc nhé em. Bài hát này được diễn viên Văn Anh viết riêng tặng Nathan Lee từ năm 2022 nhưng đến nay mới chính thức được ra mắt. Đây là một cột mốc quan trọng, khẳng định cho sự trở lại của nam ca sĩ sau giai đoạn "ở ẩn".

Nathan Lee mừng vì Hồng Nhung, Phương Mai vực dậy sau biến cố - Ảnh 1.

Nathan Lee hội ngộ Phương Mai sau quãng thời gian "ở ẩn"

Ảnh: NVCC

Hạnh phúc nhé em là bản ballad nhiều cảm xúc, giúp khai thác chất giọng ấm của Nathan Lee. Theo tiết lộ, Văn Anh đã sáng tác bài hát này như một món quà tinh thần dành cho người bạn thân thiết. Sự kết hợp này với Nathan Lee là một bước khởi đầu cho hành trình trở lại của nam ca sĩ.

Nathan Lee hội ngộ Hồng Nhung, Phương Mai

Sau thời gian dài ở Hà Nội, Nathan Lee đã có một chuyến quay lại TP.HCM, hội ngộ với những đồng nghiệp như ca sĩ Hồng Nhung, Hoa hậu Đàm Lưu Ly, MC Phương Mai, nhà thiết kế Hà Linh Thư. Khoảnh khắc nhìn thấy bạn bè tươi tắn, rạng rỡ sau những biến cố cá nhân khiến Nathan Lee không khỏi xúc động.

Đặc biệt, trong những giây phút hội ngộ đầy ấm áp, Nathan Lee đã dành những lời chân thành nhất đến MC Phương Mai. Anh bày tỏ sự khâm phục khi thấy cô lấy lại được sự cân bằng sau sóng gió hôn nhân và hiện đang tận hưởng một cuộc sống độc thân vui vẻ. 

- Ảnh 2.

Nathan Lee mừng khi Hồng Nhung trở lại với hình ảnh rạng rỡ, tràn đầy năng lượng

Ảnh: NVCC

Anh cũng không giấu được niềm vui khi thấy diva Hồng Nhung, sau biến cố sức khỏe, đã trở lại với một hình ảnh rạng rỡ, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Nathan Lee gọi đó là "niềm hạnh phúc lớn" khi được chứng kiến những người bạn mình vượt qua mọi thử thách để tiếp tục sống và cống hiến.

Dù tạm "ở ẩn" một thời gian, Nathan Lee vẫn giữ được những mối quan hệ bền chặt và tình cảm trân quý từ những người bạn thân thiết trong nghề. Với anh, đây không chỉ là một cuộc hội ngộ đơn thuần mà còn là dịp để những người bạn cũ ôn lại kỷ niệm, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Sắp tới, Nathan Lee chính thức khai trương một địa điểm ẩm thực chuyên về đồ chay tại Hà Nội. Theo anh, đây là một bước đi đầy táo bạo nhưng cũng rất phù hợp với phong cách sống hướng đến sự an nhiên, lành mạnh mà mình theo đuổi.

Ca sĩ Nathan Lee giờ ra sao?

Ca sĩ Nathan Lee giờ ra sao?

Không còn nổi loạn hay những phát ngôn 'gây sốc', Nathan Lee khẳng định bản thân đã thay đổi và sẽ trở lại với phiên bản khác.

