Ca sĩ Hương Tràm: Tôi hết lòng khi yêu

Nhắc lại đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội sau khi trở về Việt Nam, Hương Tràm kể rằng dù chương trình từng bị hoãn vì mưa lớn, nhưng đến khi đêm nhạc diễn ra trọn vẹn, giọng ca quê Nghệ An cảm thấy mình là “cô gái may mắn nhất thế giới” vì có sự ủng hộ, chờ đợi của mọi người sau 5 năm vắng bóng.

Trải lòng của Hương Tràm

Hương Tràm là khách mời đầu tiên trong chương trình Sao check, phát sóng trên VTV3 Ảnh: NSX

Nhắc đến tháng 5.2019, Hương Tràm chia sẻ đây là cột mốc mà những ai theo dõi hành trình của cô mới thấu hiểu. Nữ ca sĩ chia sẻ lại lời khuyên của bố và lý do nữ ca sĩ quyết định tạm dừng ánh hào quang để sang Mỹ du học suốt 5 năm: “Tôi luôn luôn làm nghề với phong thái khiêm tốn hết sức có thể, bởi vì khi mình không khiêm tốn thì ông trời sẽ lấy lại của mình một điều gì đó”.

Cô thẳng thắn nhìn nhận bản thân từng đạt được những thành công nhất định khi còn rất trẻ, được khán giả yêu thương và trao nhiều cơ hội tỏa sáng. Nhưng chính vì vậy, Hương Tràm càng cảm thấy mình quá trẻ, chưa thể dừng lại hành trình học tập. Cô nói: “Kiến thức là vô kể, nhưng tôi muốn tìm đúng thầy. Tôi thấy khả năng trình diễn của mình vẫn còn hạn chế. Có thể mình hát hay, có khả năng giao tiếp tốt nhưng rõ ràng tôi cần chững lại một chút. Tôi phải rời không khí xung quanh mình một chút để tập trung làm điều đó”.

Hương Tràm tâm sự thời điểm đó, cô học nhảy, piano, viết nhạc… Nhờ vậy, nữ ca sĩ cảm thấy tự tin hơn. “Tôi tìm lại cho mình giấc ngủ, đó là cái quan trọng nhất giúp mình cân bằng”, sao nữ 9X bộc bạch. Âm nhạc cũng chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất của Hương Tràm trong những lúc cuộc sống không diễn ra như mong đợi.

Hương Tràm xúc động trước tình cảm khán giả dành cho mình sau 5 năm vắng bóng Ảnh: NSX

Hương Tràm xúc động lý giải vì sao cô chọn Phao cứu sinh làm cover cho album của mình: “Trong cuộc sống, khi mọi thứ xảy ra không như mình mong muốn, nhưng âm nhạc của mình ở đây, khán giả của mình ở đây. Đó chính là cái phao cứu sinh của mình mãi mãi”. Nói thêm về sự trở lại này, Hương Tràm chia sẻ: “Mình là mình, nhưng mình cũng phải bắt kịp xu hướng. Mọi người sẽ thấy những ca khúc gần đây vẫn mang màu sắc của Hương Tràm, nhưng nó cũng sẽ có những cái mới mẻ hơn”.

So sánh giữa hai phiên bản của chính mình, Hương Tràm chia sẻ: “Charmy khác Hương Tràm ở chỗ cô ấy bớt sợ hơn, dám thử, dám làm. Nỗi sợ của tôi nhiều khi đến từ việc mình ngại thử những cái mới, bởi vì ballad đã là dòng nhạc quen thuộc”. Hương Tràm thừa nhận bản thân không có nỗi sợ, vì muốn sống hết mình mỗi ngày. Trong tình yêu, cô chia sẻ: "Tôi hết mình khi yêu và sẽ hết lòng. Tôi cũng có những điều không hoàn hảo và cũng cần người bạn bên cạnh để cùng nhau hoàn thiện mỗi ngày".

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Hương Tràm cho biết nếu không đi diễn, cô dành thời gian để tập thể thao, luyện thanh. Nữ ca sĩ hài hước thừa nhận cuộc sống của mình có đôi lúc nhàm chán nhưng: “Mọi người hỏi tôi sao bao nhiêu năm vẫn làm điều đó. Nhưng tôi vẫn giữ thói quen cho mình mỗi ngày. Tôi là người hơi cứng đầu một chút, nên sẽ tự mình đi học, tự trải nghiệm để lấy bài học đó cho bản thân mình”.