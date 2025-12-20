Trấn Thành 'cảnh cáo' bản sao Hương Tràm khi đòi thế chỗ làm MC

Tập 9 AI là ai? lên sóng quy tụ dàn khách mời gồm Hương Tràm, LyLy, Bảo Anh, Mai Tiến Dũng và Vương Anh Tú.

Trong chương trình, sự xuất hiện của phiên bản song trùng của Hương Tràm khiến dàn khách mời thích thú khi tuyên bố “muốn thay thế” giọng ca sinh năm 1995. Ngay khi chứng kiến bản sao, giọng ca Duyên mình lỡ bất ngờ vì “giống đến mức đáng sợ”. Trong khi đó, Vương Anh Tú lại đùa rằng song trùng không đẹp bằng Hương Tràm khiến phiên bản AI tỏ thái độ: “Tôi cũng biết tự ái nhé”.

Trấn Thành bất ngờ trước độ đanh đá của bản sao Hương Tràm Ảnh: NSX

Sau đó, dàn khách mời và Trấn Thành phải “giật mình” trước sự nhanh nhạy, “nhảy số” duyên dáng của song trùng. Khi được hỏi Hương Tràm thích dòng nhạc của ai, người này giả vờ “để hỏi Google” và trả lời đúng đáp án Bằng Kiều. Sau đó, Hương Tràm tiếp tục đưa ra thử thách hát nhạc của Celine Dion, nhưng song trùng đã cố gắng “bẻ giọng” sang cách thể hiện hài hước nhằm che giấu năng lực của mình. Chứng kiến khoảnh khắc này, Hương Tràm khẳng định: “Tôi mà duyên dáng bằng một nửa của AI thôi là cũng mừng rồi”.

Không chỉ làm khó khách mời, bản sao Hương Tràm còn thể hiện sự đanh đá với Trấn Thành. Khi nam MC dành lời khen ngợi cho sự nhạy bén của song trùng, người này nhắc nhở: “Khen thì phải khen tinh tế vào”. Chưa dừng lại ở đó, người đứng sau AI còn “chỉnh” phát âm của Trấn Thành, đồng thời cho rằng: “Rồi hỏi sao AI không thay thế”. Nghe vậy, chồng Hari Won dõng dạc tuyên bố: “Dù cho em có là ai, em mà bước ra là không có đường về”.

Khai thác khía cạnh chuyện cá nhân, song trùng chỉ chia sẻ ngắn gọn là “yêu âm nhạc và ca hát”, cũng như không nhuộm tóc như Hương Tràm. Các khách mời bắt đầu khoanh vùng các đáp án ca sĩ, lớn tuổi hơn bản gốc. Ngoài ra, song trùng tiếp tục tiết lộ chuyện Hương Tràm từng bị miệt thị ngoại hình, có thói quen bóc móng tay khi gặp “stress” và biết quê cô ở Nghệ An.

Võ Hạ Trâm lộ diện là người đứng sau phiên bản song trùng của Hương Tràm Ảnh: NSX

Ai đứng sau phiên bản AI của Hương Tràm?

Đến đây, Mai Thế Dũng lại nhớ đến ca sĩ Anh Tú (Voi Bản Đôn) vì tính cách “hay trả treo” tương đồng. Thế nhưng LyLy lại phản bác theo kinh nghiệm của bản thân, và đưa ra suy đoán ca sĩ Võ Hạ Trâm. Hương Tràm cũng đồng tình với đáp án này nhờ chi tiết ngữ điệu và có chồng nước ngoài. Bảo Anh lại đoán ca sĩ Hồng Ngọc qua dữ kiện “ngoại quốc”. Vương Anh Tú chọn đáp án nữ ca sĩ Minh Tuyết, còn Trấn Thành nhớ đến một nhân vật khác là ca sĩ Hòa Minzy.

Cuối cùng, song trùng đưa ra yêu cầu song ca với Hương Tràm để lộ diện. Đáp án đằng sau cánh cửa đúng như dự đoán của bản gốc và LyLy - đó chính là Võ Hạ Trâm. Cả hai giọng ca nội lực cùng song ca Ngày chưa giông bão, mang đến cho chương trình phần trình diễn chất lượng. Võ Hạ Trâm đùa rằng cô đã lo lắng khi phải qua mặt dàn khách mời: “Ăn chay nhưng lỡ sân si, nói dối nhiều quá, có khi mất hình tượng”.

Khi được hỏi lý do đóng giả Hương Tràm, Võ Hạ Trâm cho biết đơn giản “vì đó là Tràm”. Do quý mến hành trình từ đi thi, phát triển sự nghiệp, trải qua nhiều thăng trầm để trở thành phiên bản tốt nhất ở hiện tại của người em nên cô đồng ý tham gia. Còn về phía Hương Tràm, cô tận dụng cơ hội này để bày tỏ tình cảm với đàn chị, thú nhận thấy hạnh phúc và may mắn khi được về nước và đi show thường xuyên với nhau.