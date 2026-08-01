Ca sĩ Huỳnh Nhật Huy 'khớp' khi được hát chung với Hoài Linh và Ngọc Sơn

Cách đây đúng 10 năm, ca sĩ Huỳnh Nhật Huy từng tổ chức một liveshow đầu tiên để phục vụ cho các công nhân tại Khu công nghiệp Tân Tạo (TP.HCM) với chủ đề Sống mãi với đam mê thu hút hàng ngàn khán giả đến xem, thì đến hôm nay anh quyết định thực hiện chương trình thứ hai với khách mời đặc biệt là NSƯT Hoài Linh và Ngọc Sơn, để kỷ niệm 28 năm lao động nghệ thuật.

NSƯT Hoài Linh Ảnh: NVCC

Danh ca Ngọc Sơn Ảnh: NVCC

Xuất thân từ đoàn ca múa nhạc Minh Hải (nay thuộc tỉnh Cà Mau), rồi với mong ước được bay cao bay xa hơn trên bầu trời nghệ thuật, ca sĩ Huỳnh Nhật Huy lên TP.HCM lập nghiệp và trở thành ca sĩ tự do. Anh đi theo các bầu show lưu diễn khắp các tụ điểm, sân khấu ca nhạc.

Với giọng hát trữ tình, sâu lắng nên anh chọn "lối đi ngay dưới chân mình" với dòng nhạc quê hương, nhất là nhạc bolero và dân ca. Trong quá trình đi hát, anh đã trải nghiệm, chứng kiến biết bao chuyện tình trắc trở. Điều này cho anh chất liệu và cảm xúc để viết nên những ca khúc rất đời như: Đừng bỏ anh mà đi, Đêm dài lắm mộng, Hết tiền hết mộng, Tàn cuộc chơi... Trong đó, nổi tiếng nhất và trở thành bài hit của anh chính là Đừng bỏ anh mà đi, được nhiều ca sĩ hát và làm MV.

MC - biên tập viên Diễm Quỳnh (phải) và ca sĩ Huỳnh Nhật Huy Ảnh: NVCC

NSƯT Hoài Linh và danh ca Ngọc Sơn luôn hết lòng với ca sĩ Huỳnh Nhật Huy

Được biết, chương trình Nhật ký đời Huy được anh và MC - biên tập viên Diễm Quỳnh lên kế hoạch khá lâu. "Hai anh em đã cùng bàn bạc về kế hoạch thực hiện, cùng lên ý tưởng kịch bản và biên tập chương trình sao cho hay và hấp dẫn nhất. Đặc biệt là chương trình có sự tham gia của nhiều danh ca và danh hài, cũng là những bậc đàn anh thân thiết luôn sẵn sàng hỗ trợ các đàn em làm nghề. Tuy vậy, do lần đầu tiên hát chung với cả hai nghệ sĩ gạo cội là NSƯT Hoài Linh và Ngọc Sơn nên tôi run lắm", ca sĩ Huỳnh Nhật Huy bộc bạch.

Biên tập viên Diễm Quỳnh tiết lộ: "Cũng khá lâu rồi anh Hoài Linh ít xuất hiện trên các chương trình ca nhạc nên khi nghe Huỳnh Nhật Huy và Diễm Quỳnh ngỏ lời, anh đã vui vẻ đồng ý liền. Với mong muốn cùng hỗ trợ cho đàn em làm nghề, anh Linh mong cho chương trình sẽ thành công tốt đẹp. Còn anh Ba Ngọc Sơn cũng vậy".

"Anh Ba Ngọc Sơn nói với tôi là sẵn sàng ủng hộ các em, nếu có thời gian thì anh sẵn sàng hát song ca với Huy 2 - 3 bài cũng không sao cả. Chỉ mong cho minishow của Huy thành công và được nhiều khán giả biết đến các em nhiều hơn là anh Ba vui rồi", MC Diễm Quỳnh cho biết.

Sau 28 năm ca hát, ca sĩ Huỳnh Nhật Huy mới trở lại với liveshow mới Nhật ký đời Huy Ảnh: NVCC

Chương trình Nhật ký đời Huy sẽ giới thiệu một số ca khúc do chính ca sĩ Huỳnh Nhật Huy sáng tác, cùng với những nhạc phẩm nổi tiếng gắn bó với tên tuổi của anh. Lần đầu tiên, ngoài kết hợp giữa Huỳnh Nhật Huy và các khách mời: NSƯT Hoài Linh và Ngọc Sơn thì các nghệ sĩ: Thùy Trang, Vũ Duy, Dương Hồng Loan, Hồng Quyên, Hồng Phượng... cũng sẽ đem đến cho khán giả những tiết mục âm nhạc thật hay và nhiều tiết mục hài sảng khoái.

Khi được hỏi tại sao anh lại quyết định thực hiện liveshow trong thời điểm rất khó bán vé này, ca sĩ Huỳnh Nhật Huy cho biết, nhờ tích góp để dành và hỗ trợ thêm từ người thân nên anh quyết định thực hiện chủ yếu để thỏa đam mê và đánh dấu chặng đường gần 30 năm ca hát. Đặc biệt là được hát chung với hai nghệ sĩ anh rất ngưỡng mộ là NSƯT Hoài Linh và danh ca Ngọc Sơn để phục vụ khán giả yêu mến, đối với ca sĩ Huỳnh Nhật Huy đã là hạnh phúc nhiều rồi.