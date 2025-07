Ca sĩ Khánh Ly tiết lộ về tình bạn với NSND Phạm Phương Thảo

Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025), ca sĩ Khánh Ly trình làng MV Còn mãi với non sông, tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống cho độc lập, tự do. Bài hát được NSND Phạm Phương Thảo phổ nhạc từ thơ Khánh Dương, do Phạm Tuấn Anh phối khí. Trong khi đó, MV được thực hiện ở nhiều địa danh lịch sử như bến sông Thạch Hãn, Thành cổ, cầu Hiền Lương, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn…

Ca sĩ Khánh Ly tâm huyết với sản phẩm âm nhạc mới ẢNH: NVCC

Mối duyên giữa Khánh Ly và NSND Phạm Phương Thảo

NSND Phạm Phương Thảo và Khánh Ly vốn có mối quan hệ thân tình. Hai nữ ca sĩ cùng quê Nghệ An vẫn thường gặp nhau hàn huyên về âm nhạc và cuộc sống. Trong một dịp gặp gỡ, Khánh Ly thổ lộ với đàn chị ý định thực hiện sản phẩm tri ân thế hệ cha ông nhưng chưa tìm được ca khúc phù hợp. Khi đó, Phạm Phương Thảo chợt nhớ đến bài hát Còn mãi với non sông cô mới sáng tác nên đàn cho đồng nghiệp nghe thử.

Cảm thấy ca khúc như được viết riêng cho mình, Khánh Ly sau đó bàn với NSND Phạm Phương Thảo về hướng phối khí, giữ “linh hồn” của thính phòng nhưng khoác lên hơi thở trẻ trung. “Hát thính phòng hay bất cứ dòng nhạc nào cũng phải chạm cảm xúc trước. Tôi muốn người nghe, nhất là các bạn trẻ, nghe mà cảm nhận được sự trân trọng, biết hơn với những hy sinh của các thế hệ cha anh”, ca sĩ Khánh Ly bày tỏ.

Khánh Ly xúc động khi nhận được lời khen ngợi từ các tiền bối ẢNH: NVCC

Trong sự kiện ra mắt MV, phần thể hiện của Khánh Ly nhận được lời khen ngợi từ NSND Quang Thọ, NSND Quang Vinh, NSND Quốc Hưng... Nữ ca sĩ chia sẻ bản thân là người sống giản dị, yêu âm nhạc. Cô khẳng định sản phẩm lần này không bắt nguồn từ việc “chạy theo trend” mà xuất phát từ tính cách “thích là làm” của mình. “Tôi nghĩ còn phải có duyên nữa vì nhiều khi muốn làm nhưng không có ca khúc phù hợp thì cũng lực bất tòng tâm”, Khánh Ly tâm sự thêm.

Về phía NSND Phạm Phương Thảo, cô cho biết bản thân ngoài ca hát còn có năng khiếu thơ văn nên “giai điệu ca từ cứ thế bay lên”. “Tôi không sáng tác để chứng minh bất cứ điều gì, cứ có cảm xúc là viết thôi. Sở trường của tôi là dân ca ví dặm, nhưng hát nhiều quá nhàm, nên tôi chọn viết nhiều về ca trù, nhạc nhẹ… Số lượng ca khúc nhạc nhẹ đang chiếm phần lớn gia tài sáng tác của tôi”, NSND Phạm Phương Thảo cho hay.

NSND Phạm Phương Thảo có mặt để ủng hộ sản phẩm mới của Khánh Ly ẢNH: NVCC

NSND Phạm Phương Thảo cũng đánh giá cao cách xử lý của đàn em khi thể hiện ca khúc do mình sáng tác. Cô nói: “Khánh Ly có quãng giọng rộng, âm thanh đều, kỹ thuật tốt, hát với mọi thứ vừa đủ. Cô ấy đặt mình vào vai người kể chuyện, đưa người nghe trở về quá khứ rồi lại rưng rưng trong hiện tại. Khánh Ly hát như một 'hướng dẫn viên du lịch tâm linh', rất đời”.