Ca sĩ Khánh Phương liên quan gì vụ Công ty Nhật Nam lừa đảo gần 5.000 tỉ?

Tuyến Phan
Tuyến Phan
13/11/2025 12:06 GMT+7

Ca sĩ Khánh Phương được vợ là 'bà chủ' Công ty bất động sản Nhật Nam nhờ đứng tên một công ty và giao dịch cổ phiếu, nhưng không biết về nguồn gốc tiền, cũng không quản lý điều hành doanh nghiệp, nên không bị xử lý.

Viện KSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (gọi tắt là Công ty bất động sản Nhật Nam).

Bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp này, bị truy tố về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Ca sĩ Khánh Phương liên quan gì vụ Công ty Nhật Nam lừa đảo gần 5.000 tỉ? - Ảnh 1.

Bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam

ẢNH: T.N

Chiếm đoạt gần 5.000 tỉ đồng, lấy tiền mua đất động sản, cổ phiếu

Theo cáo trạng, năm 2019, bà Thúy thành lập Công ty bất động sản Nhật Nam, vốn điều lệ 50 tỉ đồng, giữ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Thực tế, bà Thúy và các cổ đông không góp vốn vào công ty.

Để có tiền chi tiêu, bà Thúy đưa ra các thông tin quảng cáo gian dối về việc Công ty bất động sản Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng, bà Thúy mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu, quảng bá về Công ty bất động sản Nhật Nam nhằm thu hút vốn đầu tư. Mức lợi nhuận được cam kết là 7 - 8%/ tháng, sau 2 năm thu lãi 168 - 192% giá trị hợp đồng. 

Bị can còn đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư, số tiền đầu tư càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao.

Bà Thúy còn lập ban cố vấn, ban chiến lược…, thuê các cá nhân có uy tín trong xã hội, từng công tác trong lực lượng vũ trang hoặc cơ quan Chính phủ để lợi dụng sự xuất hiện của những người này tại các sự kiện, hội nghị đầu tư.

Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2020 - 203, bà Thúy cùng các đồng phạm đã ký tổng cộng hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, với tổng số tiền hơn 9.100 tỉ đồng.

Bị can dùng hơn 4.100 tỉ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại gần 5.000 tỉ đồng các bị can chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Đáng chú ý, quá trình chiếm đoạt số tiền trên, bà Thúy còn chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các lệnh rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc.

Bà Thúy bị cáo buộc đã dùng hơn 120 tỉ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có.

Ca sĩ Khánh Phương liên quan gì vụ Công ty Nhật Nam lừa đảo gần 5.000 tỉ? - Ảnh 2.

Ca sĩ Khánh Phương không bị xử lý trong vụ án

ẢNH: FBNV

Ca sĩ Khánh Phương không bị xử lý

Vẫn theo cáo trạng, quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã xem xét trách nhiệm của chồng cũ và chồng hiện tại của bị can Vũ Thị Thúy.

Theo cáo trạng, ông Mai Thanh Tùng (chồng cũ bị can Thúy) có dấu hiệu giúp sức. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định ông Tùng không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Trong khi đó, với người chồng hiện tại là ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương - PV), cơ quan điều tra kết luận, ông Phương được bà Thuý nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và giao dịch mua cổ phiếu SJC (Công ty cổ phần Sông Đà 1.01).

Trên thực tế, nam ca sĩ này không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền tại các công ty của bị can Thúy, cũng không biết nguồn gốc số tiền vợ chuyển là do phạm tội mà có. Vì vậy, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với ông Phương.

Cơ quan tố tụng đã kê biên nhiều bất động sản của bị can Vũ Thị Thúy. Trong số này, có căn hộ chung cư số 2007 (tòa nhà The Prince, 19 Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM) do bà Thúy để ông Phạm Khánh Phương đứng tên.

Các bất động sản khác bị kê biên gồm: 10 bất động sản tại Phú Quốc; 20 bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk; 24 bất động sản ở Thanh Hóa; 2 bất động sản tại H.Mỹ Đức cũ (Hà Nội) và 6 bất động sản tại P.Tùng Thiện (TX.Sơn Tây cũ), Hà Nội.

Ngoài ra, 72 tài khoản của cá nhân bị can Thúy và các nhân viên cũng bị phong tỏa.

Cơ quan điều tra còn phong tỏa tài khoản của Công ty bất động sản Nhật Nam và các công ty liên quan với tổng số tiền hơn 3,2 tỉ đồng, tạm dừng giao dịch hơn 800.000 cổ phiếu SJC của người có tên Lê Hà Phương và 10.000 cổ phiếu SJC của Công ty Nam Nhật Khang.

