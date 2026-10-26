Ca sĩ là học trò Tạ Minh Tâm, ra sao sau khi lập kỷ lục Việt Nam?

Dự án 54 dân tộc Việt Nam của ca sĩ Phúc Anh đã hoàn thành hành trình đặc biệt khi kết hợp giữa âm nhạc với việc gìn giữ bản sắc văn hóa và lan tỏa những giá trị nhân văn. Thông qua hành trình đó, nữ ca sĩ không chỉ ghi lại những câu chuyện chân thực về con người, đời sống bản địa mà còn triển khai các hoạt động cộng đồng, trao tặng học bổng và quà hỗ trợ cho trẻ em, người dân tại nhiều nơi.

Phúc Anh tại sự kiện ra mắt dự án âm nhạc mới Ảnh: NVCC

Dấu ấn của hành trình còn được ghi nhận qua bức tranh Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam - được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục. Song song với đó là chuỗi các MV được thực hiện tại các địa phương mà dự án ghé qua như Ta từ đâu tới, Trẻ vùng cao và 54 dân tộc Việt Nam.

Hành trình mới của ca sĩ Phúc Anh

Ngày 25.10 đánh dấu cột mốc quan trọng khi ca sĩ Phúc Anh tiếp tục hành trình ý nghĩa bằng MV Mẹ cò, đồng thời lần đầu thử sức ở vai trò đạo diễn, biên kịch. Học trò NSND Tạ Minh Tâm chọn kể câu chuyện về người mẹ tảo tần vùng quê Nam bộ, nơi lòng hiếu thảo và sự tiếp nối tình yêu thương qua nhiều thế hệ được gửi gắm.

Ở phương diện âm nhạc, Mẹ cò cho thấy Phúc Anh tiếp tục củng cố chất liệu âm nhạc cinematic mà cô theo đuổi thời gian qua. Với ca từ da diết, cùng giai điệu sâu lắng, nữ ca sĩ hy vọng bài hát này đưa người nghe trở về với những ký ức thân thuộc về gia đình, về vòng tay chở che của mẹ và những hy sinh thầm lặng đôi khi chỉ được thấu hiểu khi đã trưởng thành.

Ngoài thông điệp về tình cảm gia đình, Phúc Anh còn quảng bá văn hóa Khmer Nam Bộ trong sản phẩm âm nhạc mới Ảnh: NVCC

Đặc biệt, hình tượng con cò được Phúc Anh lựa chọn làm điểm tựa cảm xúc xuyên suốt tác phẩm, gợi nhắc một biểu tượng đã hiện diện từ lâu trong ca dao, dân ca và những lời ru của người Việt.

Bên cạnh câu chuyện giàu cảm xúc về tình mẫu tử và lòng hiếu thảo, MV Mẹ cò còn là cách Phúc Anh lồng ghép những nét văn hóa Khmer Nam bộ vào không gian nghệ thuật. Từ hình ảnh mái chùa, những nếp sinh hoạt đời thường hay các chi tiết văn hóa không chỉ góp phần tái hiện bối cảnh bản địa mà còn gắn bó chặt chẽ với diễn biến câu chuyện.

Qua đó, Mẹ cò không chỉ gợi nhắc mỗi người về công ơn sinh thành, dưỡng dục mà còn mở rộng tinh thần của 54 dân tộc Việt Nam sang một chặng đường mới, nơi sự đa dạng văn hóa tiếp tục được khám phá qua những câu chuyện giàu tính kết nối, để các giá trị truyền thống tìm thấy tiếng nói gần gũi với khán giả hôm nay.

“Phúc Anh xin gửi món quà âm nhạc này đến những người mẹ, người con. Nếu những yêu thương chưa kịp nói thành lời, đó chẳng phải điều dang dở hay kết thúc, mà chúng ta sẽ có cơ hội thực hành tình yêu thương vượt trên cả ngôn ngữ”, nữ ca sĩ chia sẻ về dự án mới.