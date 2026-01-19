Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Ca sĩ Lâm Trí Tú xúc động khi lần thứ 3 liên tiếp nhận giải 'Nghệ sĩ vì cộng đồng'

19/01/2026 12:00 GMT+7

Ca sĩ Lâm Trí Tú vừa được Tạp chí Phụ Nữ Mới - Hội nữ trí thức Việt Nam trao tặng giải thưởng 'Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025'.

Ca sĩ Lâm Trí Tú xúc động khi lần thứ 3 liên tiếp nhận giải 'Nghệ sĩ vì cộng đồng'- Ảnh 1.

Đây là lần thứ 4 anh được vinh danh ở hạng mục cao quý này. Khoảnh khắc bước lên sân khấu nhận giải, nam ca sĩ không giấu được sự xúc động trước sự ghi nhận của hội đồng chuyên môn và tình cảm yêu mến từ khán giả.

Lâm Trí Tú hiện là Đại sứ Tủ sách Nhân ái, chương trình từng vinh dự nhận giải thưởng lớn "Xóa mù chữ - Phổ biến tri thức" nhân văn cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và người dân tại các vùng khó khăn.

Là ca sĩ quê gốc Long An cũ (nay là Tây Ninh), Lâm Trí Tú được công chúng biết đến qua giọng hát nội lực, giàu cảm xúc, thường thể hiện các ca khúc ca ngợi quê hương.

Ca sĩ Lâm Trí Tú xúc động khi lần thứ 3 liên tiếp nhận giải 'Nghệ sĩ vì cộng đồng'- Ảnh 2.

Cũng trong đêm Gala, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi - Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ TP.HCM tiếp tục được xướng tên ở hạng mục "Nghệ sĩ vì cộng đồng của năm". Hai nghệ sĩ đã nhiều lần cùng được vinh danh qua các mùa giải và một lần nữa nắm tay nhau bước lên sân khấu nhận giải trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Việc ca sĩ Lâm Trí Tú liên tiếp được vinh danh không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa tích cực của nghệ thuật khi gắn liền với lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội. Hành trình cống hiến ấy tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ đến giới nghệ sĩ và công chúng, góp phần nhân rộng những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội hôm nay.

Ca sĩ Lâm Trí Tú xúc động khi lần thứ 3 liên tiếp nhận giải 'Nghệ sĩ vì cộng đồng'- Ảnh 3.

Giải thưởng là niềm tự hào cá nhân, mà còn là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa tích cực của nghệ thuật khi gắn liền với lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội. Hành trình cống hiến ấy tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ đến giới nghệ sĩ và công chúng, góp phần nhân rộng những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội hôm nay. 

