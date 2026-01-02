Ca sĩ Lê Anh Tuấn nhận tin vui ở tuổi 48

Ca sĩ - nhạc sĩ Lê Anh Tuấn có dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp ở tuổi U.50 Ảnh: NVCC

Ca sĩ - nhạc sĩ Lê Anh Tuấn cho biết kỷ niệm chương là dấu mốc đáng nhớ, nguồn động viên to lớn, giúp anh thêm vững tin và trách nhiệm trên con đường đã chọn, gìn giữ và lan tỏa giá trị nghệ thuật văn hóa dân tộc.

Với cảm xúc dâng trào, Lê Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi xin trân trọng cảm ơn Sở VH-TT TP.HCM, đơn vị đã luôn đồng hành, định hướng và tạo điều kiện để những người nghệ sĩ được cống hiến, được sống và làm nghề bằng cả tâm huyết. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, nơi đã cho tôi môi trường rèn luyện, sáng tạo và trưởng thành, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm và tình yêu nghề của tôi. Kỷ niệm chương hôm nay là dấu mốc đáng nhớ trong chặng đường sự nghiệp của tôi".

Nam ca sĩ bày tỏ sẽ nỗ lực gìn giữ và lan tỏa giá trị nghệ thuật dân tộc Ảnh: NVCC

Lê Anh Tuấn một trong những giọng ca chính của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Hiện nay, anh cũng là Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn của nhà hát. Nam ca sĩ sở hữu giọng ca sáng, nội lực, cảm xúc, có sự linh hoạt, phù hợp với nhiều dòng nhạc khác nhau. Anh còn sáng tác loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng, chỉn chu về nội dung như Tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời Bác, Lá thư DK, Ngôi sao Việt Nam bay cao, Vầng sáng Hồ Chí Minh... Điểm chung của các sản phẩm âm nhạc mà Lê Anh Tuấn ra mắt thể hiện tinh thần dân tộc, quảng bá thông điệp yêu cuộc sống và sự giàu đẹp trong tình người.

2025 là một năm nhiều dấu ấn trên con đường sự nghiệp của Lê Anh Tuấn khi anh tổ chức thành công liveshow cá nhân mang tên Ánh dương soi sáng. Cũng tại liveshow này, nam ca sĩ trở thành kỷ lục gia Việt Nam cho "tiết mục nghệ thuật có nhiều loại hình trình diễn nhất trên sân khấu". Trong hơn 20 năm với sự rèn luyện không ngừng, Lê Anh Tuấn đã đạt được nhiều giải thưởng, thành tích tốt về chuyên môn. Anh từng được trao tặng nhiều phần thưởng như kỷ niệm chương Vì sự nghiệp biển đảo của Bộ Tư lệnh Hải quân; kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của Bộ VH-TT-DL...



