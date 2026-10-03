Ca sĩ Lương Minh Trang ra sao sau biến cố?

Lương Minh Trang bén duyên với nghệ thuật từ năm 13 tuổi, sau đó ghi dấu ấn với khán giả qua ca khúc Tan. Đến năm 23 tuổi, nữ ca sĩ quyết định lập gia đình. Quãng thời gian sau đó, dù không đi hát nhiều như trước. Dù chọn lui về sau nhưng cô vẫn học thêm nhiều kỹ năng khác, điển hình như biên kịch. “Chuyện dừng hát của tôi diễn ra khá lâu, nên khi tôi muốn bắt đầu lại cũng rất khó”, cô bày tỏ trăn trở.

Trải lòng của ca sĩ Lương Minh Trang

Theo Lương Minh Trang, ở thời điểm hiện tại, thị trường âm nhạc đã có sự thay đổi, trong khi độ tuổi của cô không còn nhỏ nữa. Do đó, nếu theo dòng nhạc trẻ, nữ ca sĩ sợ không còn phù hợp. Sau biến cố hôn nhân, Lương Minh Trang từng ra mắt ca khúc mới, được mọi người ủng hộ. Cô dùng số tiền kiếm được từ bài hát đó để đầu tư cho sản phẩm sau nhưng kết quả lại không như mong đợi. “Tôi nghĩ quá đơn giản về mọi thứ”, cô ngậm ngùi thừa nhận.

Lương Minh Trang sinh năm 1994, tham gia ca hát từ năm 13 tuổi và có những sản phẩm gây chú ý như Tan, Đứng sau một nụ cười, Hạnh phúc đó em không có... Ảnh: NSX L.R

Đứng trước thử thách này, Lương Minh Trang thừa nhận từng “không biết làm gì tiếp theo”. Thậm chí, nữ ca sĩ cho rằng “nghề không chọn mình nữa rồi”. Nhớ lại giai đoạn này, giọng ca 9X chia sẻ: “Khi đó tôi vừa trải qua biến cố ly hôn, bị trầm cảm nặng, mất ngủ rất nhiều. Có thể 5 ngày liên tục tôi không ngủ, không ăn và tụt xuống mười mấy ký. Khi đang ở cùng gia đình, tôi chọn dọn ra riêng”.

Thời điểm đó, ca khúc Tàn nhẫn gây chú ý, khiến Lương Minh Trang có động lực để làm nghề, nhưng sản phẩm tiếp theo không như mong đợi lại khiến cô trở về trạng thái cảm xúc cũ. Sau đó, cô quyết định lên Đà Lạt mở quán cà phê, làm homestay nhưng vì không có kinh nghiệm nên chỉ duy trì được 1 năm.

“Tôi gánh thêm nợ, nên không biết làm gì tiếp theo. Sau đó tôi quay về làm biên kịch và học thêm nhiều thứ. Gần một năm thì tôi cũng nghỉ”, cô nhắc về giai đoạn loay hoay của bản thân.

Lương Minh Trang loay hoay trở lại với âm nhạc sau những thăng trầm Ảnh: NVCC

Lương Minh Trang tâm sự trong quãng thời gian không đi diễn, khi thấy đồng nghiệp đứng trên sân khấu hát, cô không giấu được sự tủi thân. “Người ta hát nhạc vui, nhưng tôi ngồi ở dưới đó khóc. Nhưng nếu trong tâm trạng của tôi, mọi người sẽ hiểu”, giọng ca Đứng sau một nụ cười bày tỏ.

Giọng ca 9X chia sẻ trong quãng thời gian qua, cô cũng có những dự án mới nhưng vì sợ chưa phù hợp với thị trường nên không đủ tự tin để trình làng. Trước đó, Lương Minh Trang cũng kết hợp với đàn anh Chí Thiện trong một dự án, dù được yêu thích nhưng với nữ ca sĩ, đó vẫn là sản phẩm của đàn anh. "Tuy cảm thấy vui nhưng nó chưa khiến tôi thấy 'đã' được", cô nói.

Ở hiện tại, Lương Minh Trang chọn cách nghe nhiều ca khúc nhạc trẻ và mong muốn dung hòa giữa thế mạnh của bản thân và xu hướng của thị trường. Về định hướng trong thời gian tới, cô bộc bạch: "Tôi biết vẫn còn nhiều người đợi chờ tôi ra nhạc. Cũng xin lỗi vì những câu chuyện cá nhân đã để tôi chiều chuộng bản thân rất nhiều, để mình nghỉ ngơi quá lâu. Tôi rất lười, nhưng nghe mọi người khuyên như vậy, tôi muốn bắt đầu làm lại".