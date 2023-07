Thông tin The masked singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ mùa 2 chính thức lên sóng trong tháng 8 tới đã thỏa lòng trông ngóng của người hâm mộ kể từ sau khi show "siêu sốt" này kết thúc năm 2022.

Khán giả vẫn chưa nguôi cơn sốt đoán tên nghệ sĩ ngồi ghế cố vấn

Ở mùa 1, công chúng đã được chiêm ngưỡng loạt mascot độc lạ cũng như đắm mình trong loạt bài hát vừa quen mà đầy mới mẻ, cuốn hút khi được thể hiện bởi những "ca sĩ mặt nạ" cùng bản phối mới. Vì thế mà sự trở lại của chương trình trong mùa 2 đã tạo nên cơn sốt trên các mặt trận mạng xã hội mấy ngày qua. Cộng đồng mạng đang dành sự quan tâm đến những cái tên sẽ xuất hiện ở vị trí cố vấn mùa này, phía chương trình cũng đã đưa ra những hint (gợi ý) về ban cố vấn, và kết quả nhận được là hàng loạt những bình luận "nhìn hint đoán tên":

- Có bóng dáng Hoàng Thùy Linh vậy?

- Nhìn giống Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng M-TP quá nhỉ?

- Sao nghe giọng Thu Minh quá?

- Nữ là Hồ Quỳnh Hương?

- Isaac hả ta?

- Bích Phương - Isaac - Tóc Tiên - Ngô Kiến Huy - Trấn Thành phải hông ta???

- Đoán được 3 người là Tóc Tiên, Trấn Thành, Đức Phúc...

Những cái tên nghệ sĩ ở vị trí cố vấn vẫn còn là ẩn số. Dù vậy, khán giả cũng bày tỏ mong muốn gặp lại những khách mời mùa trước: "Trấn Thành, Tóc Tiên là thích", "Vẫn thích Trấn Thành, Tóc Tiên, Ngô Kiến Huy", "Có chị Tiên là được"…

Ca sĩ mặt nạ mùa 1 đã giành giải Mai Vàng 2022 hạng mục Chương trình trên nền tảng số và truyền hình được yêu thích nhất

Mùa 1 The masked singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ đã bùng nổ và trở thành chương trình truyền hình âm nhạc nổi bật nhất năm 2022, thu hút gần 1 tỉ lượt xem trên các nền tảng số, giữ vị trí Top YouTube Trending cả 16 tập phát sóng và là tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội. Chương trình còn tạo dấu ấn mang tính "lịch sử" khi tổ chức The masked singer Vietnam - All Star Concert thu hút hơn 20.000 khán giả đến xem trực tiếp tại sân vận động Phú Thọ, TP.HCM. Đầu năm 2023, chương trình đã giành giải Mai Vàng 2022 hạng mục Chương trình trên nền tảng số và truyền hình được yêu thích nhất.

Mùa 2 Ca sĩ mặt nạ sẽ chính thức lên sóng trong tháng 8.2023 đồng thời kênh truyền hình HTV2, Vie GIẢITRÍ, siêu ứng dụng VieON và YouTube Vie Channel.