Ca sĩ Minh Sang kết hợp NSND Hữu Quốc trong MV nhạc cổ động

VN muôn đời tiến bước là sáng tác mới của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Trần Minh Sơn, tri ân những chiến sĩ ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc. Điểm nhấn trong MV là phần đọc hịch đầy tự hào do NSND Hữu Quốc đảm nhận. Giọng ca cải lương cho biết: "Dù chưa có nhiều dịp làm việc chung nhưng tôi nhận thấy Minh Sang là ca sĩ trẻ có phong thái hòa nhã với đồng nghiệp và cực kỳ nghiêm túc trong thu âm, biểu diễn. Quý hơn nữa, là ca sĩ trẻ nhưng em ấy lại tâm huyết chọn dòng nhạc cổ động, hướng đến tinh thần dân tộc, có ý thức kết hợp với những vốn quý để giữ gìn, lan tỏa đến thế hệ trẻ hôm nay, nên là người anh trong nghề, không lý gì mình lại không ủng hộ".

NSND Hữu Quốc (trái) ủng hộ đàn em Minh Sang thực hiện MV mới ẢNH: NVCC

Điểm thú vị khác là dự án âm nhạc này có sự góp giọng của hàng loạt quán quân, á quân các cuộc thi âm nhạc như Lê Xuân Nghi, Ngọc Trâm, Võ Đức Trí (3 á quân Giọng hát Việt), Tuyết Mai (quán quân Hãy nghe tôi hát 2020) cùng ca sĩ Thái Bảo, Đức Quang. Không chỉ là tình cảm đồng nghiệp thân thiết mà các nghệ sĩ sẵn lòng tham gia vì ý nghĩa tri ân những chiến sĩ ngày đêm canh gác biên cương, hải đảo.

Ca sĩ Minh Sang sinh năm 1984, có 20 năm hoạt động nghệ thuật, từng tham gia nhiều cuộc thi ca hát trên truyền hình. Trước VN muôn đời tiến bước, Minh Sang cũng tung ra ca khúc Rực sáng sức trẻ VN kết hợp với NSƯT Võ Minh Lâm và nhận được nhiều sự ủng hộ. Nam ca sĩ cho biết thêm: "Quá trình được đồng hành với Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM và đội tình nguyện viên nghệ sĩ, tôi may mắn được đem giọng hát đến mọi miền Tổ quốc, có cơ hội trình diễn cho cán bộ chiến sĩ… Ở những nơi đi qua, tôi nhận thấy ngọn lửa lý tưởng, năng lượng lớn lao của các chiến sĩ trẻ hôm nay. Chính năng lượng đó đã thúc giục tôi thực hiện sản phẩm này".