Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Ca sĩ Minh Sang kết hợp NSND Hữu Quốc trong MV nhạc cổ động

Thạch Anh
Thạch Anh
06/12/2025 07:47 GMT+7

Ca sĩ Minh Sang vừa phát hành MV VN muôn đời tiến bước - ca khúc cổ động hướng đến kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân VN (22.12.1944 - 22.12.2025).

VN muôn đời tiến bước là sáng tác mới của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Trần Minh Sơn, tri ân những chiến sĩ ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc. Điểm nhấn trong MV là phần đọc hịch đầy tự hào do NSND Hữu Quốc đảm nhận. Giọng ca cải lương cho biết: "Dù chưa có nhiều dịp làm việc chung nhưng tôi nhận thấy Minh Sang là ca sĩ trẻ có phong thái hòa nhã với đồng nghiệp và cực kỳ nghiêm túc trong thu âm, biểu diễn. Quý hơn nữa, là ca sĩ trẻ nhưng em ấy lại tâm huyết chọn dòng nhạc cổ động, hướng đến tinh thần dân tộc, có ý thức kết hợp với những vốn quý để giữ gìn, lan tỏa đến thế hệ trẻ hôm nay, nên là người anh trong nghề, không lý gì mình lại không ủng hộ".

NSND Hữu Quốc tôn vinh tinh thần dân tộc qua MV cổ động - Ảnh 1.

NSND Hữu Quốc (trái) ủng hộ đàn em Minh Sang thực hiện MV mới

ẢNH: NVCC

Điểm thú vị khác là dự án âm nhạc này có sự góp giọng của hàng loạt quán quân, á quân các cuộc thi âm nhạc như Lê Xuân Nghi, Ngọc Trâm, Võ Đức Trí (3 á quân Giọng hát Việt), Tuyết Mai (quán quân Hãy nghe tôi hát 2020) cùng ca sĩ Thái Bảo, Đức Quang. Không chỉ là tình cảm đồng nghiệp thân thiết mà các nghệ sĩ sẵn lòng tham gia vì ý nghĩa tri ân những chiến sĩ ngày đêm canh gác biên cương, hải đảo.

Ca sĩ Minh Sang sinh năm 1984, có 20 năm hoạt động nghệ thuật, từng tham gia nhiều cuộc thi ca hát trên truyền hình. Trước VN muôn đời tiến bước, Minh Sang cũng tung ra ca khúc Rực sáng sức trẻ VN kết hợp với NSƯT Võ Minh Lâm và nhận được nhiều sự ủng hộ. Nam ca sĩ cho biết thêm: "Quá trình được đồng hành với Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM và đội tình nguyện viên nghệ sĩ, tôi may mắn được đem giọng hát đến mọi miền Tổ quốc, có cơ hội trình diễn cho cán bộ chiến sĩ… Ở những nơi đi qua, tôi nhận thấy ngọn lửa lý tưởng, năng lượng lớn lao của các chiến sĩ trẻ hôm nay. Chính năng lượng đó đã thúc giục tôi thực hiện sản phẩm này".

Tin liên quan

Ca sĩ Quốc Đại hỗ trợ đàn em làm MV nhạc quê hương

Ca sĩ Quốc Đại hỗ trợ đàn em làm MV nhạc quê hương

MV 'Em quên điệu lý tình quê' là tác phẩm đầu tay vừa ra mắt của Lâm Vương Kỳ với sự hỗ trợ nhiệt tình của ca sĩ Quốc Đại, một đàn anh mà Lâm Vương Kỳ ngưỡng mộ.

Khám phá thêm chủ đề

NSND Hữu Quốc MV Nhạc cổ động Ca sĩ Minh Sang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận