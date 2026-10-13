Ca sĩ ‘Mưa bụi’ tiết lộ cuộc sống kín tiếng và điều tiếc nuối nhất trong đời

Sau nhiều mùa đồng hành cùng Người kể chuyện tình, Thùy Trang vẫn hào hứng khi trở lại chương trình với vai trò giám khảo. Giọng ca Mưa bụi cho biết đây không chỉ là cơ hội đánh giá mà còn là dịp gặp gỡ, tiếp xúc với nguồn năng lượng của thế hệ trẻ. “Mặc dù tôi ngồi làm giám khảo nhưng chính các em truyền năng lượng cho tôi rất nhiều”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Thùy Trang nói gì về thế hệ tiếp nối?

Thùy Trang nhận thấy thế hệ mới có lợi thế về sự tự tin, được đào tạo bài bản và có thêm điều kiện để phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng hành trình trưởng thành là không có điểm kết thúc. Ngay cả bản thân giọng ca Bông vạn thọ dù đã trải qua nhiều năm làm nghề vẫn luôn ý thức việc học hỏi và trau dồi. Với nữ ca sĩ, kinh nghiệm cần được tích lũy theo thời gian, còn những thiếu sót chỉ có thể dần khắc phục khi nghiêm túc nhìn lại chính mình.

Thùy Trang hào hứng gặp gỡ nghệ sĩ trẻ khi làm giám khảo Người kể chuyện tình Ảnh: NSX

Nhìn lại cơ duyên đến với âm nhạc, Thùy Trang kể thời còn đi học, mình khá nhút nhát và không nghĩ sẽ có ngày trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Con đường ấy cũng không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình. Người thân lo lắng Thùy Trang sẽ vất vả khi theo đuổi nghề hát. Nhưng thay vì chùn bước, nữ ca sĩ chọn nỗ lực để chứng minh khả năng và dần nhận được sự công nhận.

Ca sĩ Thùy Trang hiểu rằng nghệ thuật là con đường có nhiều thăng trầm, đòi hỏi sự kiên trì và bản lĩnh. Để đứng vững, người nghệ sĩ không thể chỉ dựa vào năng khiếu mà phải liên tục hoàn thiện bản thân, đồng thời gìn giữ tình cảm với công chúng. “Khi làm nghề, mình phải yêu nghề hết lòng và mình phải yêu khán giả nữa. Tại vì khán giả quyết định cái nghề của mình”, giọng ca Mưa bụi bộc bạch.

Với ca sĩ Thùy Trang, tình cảm của khán giả không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua mà còn là động lực để tiếp tục cống hiến. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, nữ ca sĩ luôn tự nhắc mình phải trân trọng cơ hội được biểu diễn và cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho nghề.

Sự trở lại sau 10 năm im ắng

Tình yêu thương của khán giả là động lực để Thùy Trang trở lại với nghệ thuật sau quãng thời gian tập trung cho gia đình Ảnh: NVCC

Trong hành trình làm nghề, ca sĩ Thùy Trang có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhưng có một ký ức khiến nữ ca sĩ không thể quên. Đó là lần đi biểu diễn ở nước ngoài trong một tháng theo hợp đồng, đúng thời điểm mẹ ở nhà lâm bệnh nặng. Vì ràng buộc công việc, nữ ca sĩ không thể trở về thăm mẹ. Đến khi kết thúc chuyến đi và trở về, nữ ca sĩ không còn cơ hội gặp đấng sinh thành lần cuối. “Đây là nỗi day dứt sâu sắc mà Thùy Trang luôn mang theo trong cuộc đời làm nghề”, cô nói.

Sau này, Thùy Trang từng tạm ngưng hoạt động nghệ thuật gần mười năm để dành thời gian cho gia đình và thực hiện thiên chức làm mẹ. Khi trở lại, việc vẫn được khán giả nhớ đến và yêu mến khiến nữ ca sĩ vô cùng xúc động. Đó là nguồn động lực lớn để cô tiếp tục theo đuổi đam mê.

Nếu sân khấu là nơi ca sĩ Thùy Trang dành trọn tâm huyết cho nghệ thuật thì gia đình lại là chốn bình yên giúp nữ ca sĩ tìm thấy sự cân bằng. Khi không có lịch biểu diễn, cô ưu tiên dành thời gian cho những người thân yêu sau những ngày bận rộn. Với giọng ca Mưa bụi, hành trình làm nghề không chỉ được đo bằng những lần xuất hiện trên sân khấu mà còn nằm ở khả năng gìn giữ những giá trị quan trọng trong cuộc sống. Tình yêu âm nhạc giúp nữ ca sĩ tiếp tục cống hiến, còn gia đình là điểm tựa để nạp lại năng lượng và bước tiếp.