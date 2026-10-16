Ca sĩ Như Hảo ra sao sau những thăng trầm?

Một kỷ vật đặc biệt gắn với chặng đường sự nghiệp của Như Hảo là cuốn sổ tay chép thơ được cô lật ngược viết ở mặt sau và cẩn thận gìn giữ suốt khoảng 20 năm. Nữ ca sĩ bật mí ngay từ khi còn trẻ, bản thân đã rất thích đọc sách, đọc thơ và thường chép lại những bài mình yêu thích hoặc tự sáng tác như một phương thức thư giãn, giải tỏa tâm tư sau những giờ phút bận rộn.

Ca sĩ Như Hảo là khách mời trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Đáng chú ý, ca sĩ Như Hảo còn đọc một bài thơ, do chính cô sáng tác trong phút bộc phát cảm xúc, mang tên Im lặng mỉm cười. Không dừng lại ở những dòng viết cá nhân, những vần thơ này khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Nam nhạc sĩ đã quyết định phổ nhạc cho bài thơ và được chính ca sĩ Như Hảo thu âm, tạo nên một nhân duyên âm nhạc đẹp đẽ.

Như Hảo không hối hận với những lựa chọn

Chia sẻ về những năm tháng xa quê và các quyết định trong quá trình trưởng thành, ca sĩ Như Hảo cho biết bản thân chưa bao giờ dùng từ "hối hận" cho những lựa chọn của mình. Dù phải đối mặt với nhiều phút yếu lòng trên đất khách quê người, cô luôn chọn tâm thế chấp nhận, kiên định bước tiếp trên con đường ngay thẳng để làm gương cho con cái.

Như Hảo muốn khán giả nhớ đến mình là một ca sĩ bình thường nhưng sống hết mình vì nghề nghiệp Ảnh: NSX

Nhìn lại chặng đường âm nhạc dài 30 năm, nữ ca sĩ nhận thấy bản thân được nhiều hơn mất nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ lớn lao từ cha mẹ, gia đình và các thế hệ nhạc sĩ đi trước. Nói về quan niệm làm nghề ở thời điểm hiện tại, ca sĩ Như Hảo thể hiện một góc nhìn rất nhẹ nhàng và lạc quan.

Thay vì đặt nặng áp lực hay gò ép bản thân vào những khuôn khổ quá lớn, cô chọn cách trau dồi học hành, đi hát với tâm thế thoải mái và tự nhiên đón nhận mọi cơ duyên. Chính sự nhẹ nhàng đó giúp cách hát của cô theo thời gian càng thêm đậm đà, tiết chế và chạm đến trái tim người nghe một cách sâu lắng nhất.

Trước câu hỏi về hình ảnh mong muốn trong lòng công chúng, Như Hảo gây bất ngờ khi chia sẻ cô chưa từng ước mơ mình trở thành một ngôi sao hay ca sĩ nổi tiếng lẫy lừng. Xuất phát từ tình yêu ca hát thuần khiết thuở nhỏ, Như Hảo mong khán giả ghi nhớ mình là một ca sĩ bình thường nhưng luôn sống hết mình và giữ trọn lửa nhiệt huyết với nghề nghiệp đến tận bây giờ.

Nhìn lại cô gái của 30 năm trước, ca sĩ Như Hảo gửi lời nhắn nhủ: hãy sống lạc quan hơn, học hỏi nhiều hơn và tự tin tận hưởng tuổi trẻ. Tâm thế vững vàng, an yên trước mọi biến cố chính là điểm tựa giúp nữ ca sĩ luôn giữ trọn tình yêu nghề sau hành trình gắn bó với nghệ thuật.