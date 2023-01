Ca sĩ Phương Anh: 'Không có chuyện lấy giải thưởng để tăng thù lao'

Theo ca sĩ Phương Anh, nếu lần 1 đoạt giải là nhờ may mắn thì từ lần thứ 2, giải thưởng là sự chứng minh cho nỗ lực không ngừng của bản thân.

Có trách nhiệm hơn với bản thân và nghề nghiệp

* Lần thứ 3 đoạt giải Mai Vàng, Phương Anh cảm thấy thế nào?

Ca sĩ Phương Anh: Chính vì đây là lần thứ 3 Phương Anh vinh dự nhận được Mai Vàng, Phương Anh càng hạnh phúc hơn khi vẫn nhận được sự ủng hộ từ khán giả của mình. Lần này lại khó hơn là hạng mục bình chọn lớn hơn (Nữ ca sĩ được yêu thích nhất) hai lần trước (Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất) nên Phương Anh không dám nghĩ mình lại nhận được vinh dự lớn như vậy. Và cũng chính vì vậy Phương Anh cảm thấy áp lực nhiều hơn, mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để làm sao xứng đáng với sự tin tưởng, sự yêu thương và kỳ vọng khán giả đã bình chọn cho mình.

* Tâm lý bình thường, khi đã có giải nhiều lần, người ta bắt đầu nghĩ đến tham vọng (tích cực) phải giữ phong độ để duy trì thành tích. Phương Anh thì sao?

- Có lẽ Phương Anh cũng không là ngoại lệ. Mà cũng không phải đợi đến khi có giải lần 1, lần 2 hay lần 3 đâu, trong cuộc sống và trong công việc hằng ngày Phương Anh luôn có nhiều tham vọng về sức khỏe và công việc. Vì thế, Phương Anh luôn kỷ luật với bản thân về việc này.

* Các giải thưởng tác động ra sao đối với công việc của một ca sĩ?

- Đối với Phương Anh, việc đoạt được giải thưởng càng làm cho mình cảm thấy phải có trách nhiệm hơn với bản thân và nghề nghiệp của mình, làm cho mình nghiêm túc hơn trong công việc. Đối với việc nhận show, việc đoạt được giải thưởng không làm thay đổi những tiêu chí mà Phương Anh đã đặt ra và hoàn toàn không có chuyện Phương Anh lấy giải thưởng để tăng thù lao cho các show diễn của mình.

Việc ca hát giúp mình có thể giúp đỡ được nhiều người hơn

* Nhiều giọng ca bolero/trữ tình đắt show đám cưới ở miền Tây và một số tỉnh phía Bắc, Phương Anh thì sao? Phương Anh có đặt tiêu chí cho mình khi nhận show?

- Phương Anh thường được mời show miền Trung và phía Nam (bao gồm miền Đông, TP.HCM và miền Tây). Tiêu chí nhận show của Phương Anh thiên về nghệ thuật - sẽ ưu tiên nhận những show mà ở đó mình có nhiều "đất" để thể hiện được giọng hát của mình phục vụ cho khán giả.

* Hiện, một số bầu show cho biết ca sĩ vừa có sản phẩm "top trending" hay sau khi đoạt giải thưởng liền báo cát-sê trăm triệu trở lên, thậm chí việc hát một show mua được chiếc xe, căn nhà là chuyện không khó. Phương Anh nghĩ gì về vấn đề thù lao ca sĩ hiện nay cũng như về nghề được cho là "dễ hốt bạc" này?





- Ai nói "dễ hốt bạc" chứ Phương Anh thì không nghĩ như vậy. Hoặc có thể là dòng nhạc bolero/trữ tình mà mình theo đuổi thường được gọi là "nhạc bình dân" nên ca sĩ lẫn khán giả cũng hết sức là bình dân như thế. Nghệ sĩ được khán giả chọn nghe và có show đã là một điều may mắn rồi, đòi hỏi cát sê như vậy chắc là không bao giờ được đi hát (cười). Nói vậy thôi chứ để có thể đứng trên sân khấu và được khán giả chấp nhận, ngoài việc may mắn được khán giả chọn nghe, được bầu show tin tin tưởng mời, người ca sĩ phải trải qua cả một quá trình học tập, trau dồi, thậm chí có không ít những hy sinh... Vì vậy theo Phương Anh, ca sĩ cũng giống như những ngành nghề khác trong xã hội, thù lao như thế nào hoàn toàn là do cơ chế thị trường quyết định.

* Gắn với danh xưng "ca sĩ" thời gian qua, cá nhân Phương Anh đã "tích lũy" cho bản thân được những gì, cả về vật chất lẫn sự phát triển bản thân?

- Phương Anh thật may mắn khi được đứng trên sân khấu và được khán giả chấp nhận, yêu thương. Khán giả của Phương Anh luôn dõi theo và góp ý cho Phương Anh từ những ngày đầu lúc mới vào nghề cho đến hôm nay, trải qua quãng thời gian không phải quá dài nhưng cũng không quá ngắn như vậy giúp cho Phương Anh có thêm kinh nghiệm và tự tin hơn khi biểu diễn.

Ngoài việc đi hát vì đam mê thì công việc này còn giúp Phương Anh có điều kiện để tự giúp bản thân mình được lựa chọn và làm những sản phẩm MV chất lượng hơn trước, những bản phối đúng ý của mình hơn. Bên cạnh đó việc ca hát còn giúp Phương Anh có thể giúp đỡ được nhiều người hơn, phục vụ được nhiều chương trình công ích cũng như là những việc ý nghĩa cho gia đình và xã hội.

* 3 mùa tết với 3 tượng Mai Vàng, điều này ý nghĩa ra sao với cá nhân, cũng gia đình Phương Anh?

- Phương Anh nghĩ rằng ngành nghề nào cũng thế, khi nhận được một phần thưởng để công nhận và đánh dấu tốt năng lực, thành quả của mình, đó là một điều rất có ý nghĩa, nó là động lực để nghệ sĩ như Phương Anh không cho phép mình nghỉ ngơi mà sẽ phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Tượng Mai Vàng lần thứ 3 với danh hiệu Nữ ca sĩ được yêu thích nhất cho thấy khán giả đã cho Phương Anh quá nhiều sự yêu thương và có lẽ đây là mùa xuân đặc biệt nhất đối với Phương Anh cùng gia đình trong dịp xuân Quý Mão này.

Trước thềm năm mới, Phương Anh kính chúc quý khán giả gần xa cùng gia đình đón một mùa xuân thật đầm ấm, an vui và hạnh phúc. Phương Anh biết mình vẫn còn nhiều khiếm khuyết nhưng thật may mắn được khán giả yêu thương bỏ qua những vụng về để chấp nhận một Phương Anh không hoàn hảo này...

* Cảm ơn Phương Anh đã chia sẻ!