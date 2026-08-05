Ca sĩ Phương Diễm Huyền vừa bị bắt tạm giam là ai?

Như Thanh Niên thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ca sĩ Phương Diễm Huyền (tên thật Nguyễn Thị Hiền) để điều tra về hành vi "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Chân dung ca sĩ Phương Diễm Huyền Ảnh: Cắt từ MV

Theo cảnh sát, Nguyễn Thị Hiền là ca sĩ tự do, sở hữu kênh YouTube "Phương Diễm Huyền", hợp tác với Công ty BH Media quản lý kênh YouTube “Phương Diễm Huyền” có quy mô lớn với hàng trăm nghìn lượt theo dõi, đăng tải hàng nghìn video nhạc trữ tình. Trong thời gian dài, cô đã sử dụng, đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc của các tác giả, trong đó có nhiều video đạt hàng triệu lượt xem trên kênh YouTube, mà không xin phép, không trả tiền bản quyền theo quy định.

Phương Diễm Huyền là ai?

Phương Diễm Huyền tên thật là Nguyễn Thị Hiền, là giọng ca bolero được chú ý trên nền tảng YouTube. Theo ghi nhận của chúng tôi, kênh của ca sĩ này có hơn 200.000 người đăng ký (tham gia từ năm 2021). Đây là nơi Phương Diễm Huyền đăng tải video ghi lại màn trình diễn các ca khúc như Tình bơ vơ, Căn nhà màu tím, Phận tơ tằm, Ai cho tôi tình yêu…

Trong đó, nhiều ca khúc đạt hàng triệu lượt xem, điển hình như Đếm xuân qua (7,5 triệu lượt xem), Gian dối (3,4 triệu lượt xem), Ký ức nhạt màu (9,7 triệu lượt xem)... Ngoài những màn trình diễn đơn, Phương Diễm Huyền còn có những màn kết hợp cùng các đồng nghiệp. Cô ghi điểm bởi chất giọng dày, giàu cảm xúc khi thể hiện.

Bắt ca sĩ Nguyễn Thị Hiền và Giám đốc truyền thông Unicorn Việt Nam

Trên trang cá nhân, Phương Diễm Huyền thường xuyên đăng tải lịch trình biểu diễn. Có thể thấy, nữ ca sĩ góp mặt trong nhiều đêm nhạc, có sự tham gia của những giọng ca đình đám.

Không chỉ đăng tải các clip biểu diễn trên YouTube, Phương Diễm Huyền còn hoạt động sôi nổi ở nền tảng TikTok. Thay vì tham gia các chương trình truyền hình hay đầu tư những sản phẩm âm nhạc hoành tráng, Phương Diễm Huyền chọn hình thức ra những sản phẩm được quay hình đơn giản, livestream giao lưu cùng mọi người.

Theo ghi nhận, sau khi thông tin Phương Diễm Huyền bị khởi tố lan truyền, nhiều người tràn vào kênh YouTube và kênh TikTok của nữ ca sĩ, để lại nhiều bình luận trái chiều. Bên cạnh đó, theo hệ thống Google Trends, từ khóa “ca sĩ Phương Diễm Huyền” hay “Phương Diễm Huyền là ai” cũng được tìm kiếm tăng vọt, cho thấy sự quan tâm của mọi người dành cho cô giữa ồn ào.

