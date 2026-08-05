Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Ca sĩ Phương Diễm Huyền vừa bị bắt tạm giam là ai?

Thạch Anh
Thạch Anh
Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Phương Diễm Huyền được biết đến là một ca sĩ theo đuổi dòng nhạc bolero, có kênh YouTube hơn 200.000 lượt theo dõi.

Như Thanh Niên thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ca sĩ Phương Diễm Huyền (tên thật Nguyễn Thị Hiền) để điều tra về hành vi "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Ca sĩ Phương Diễm Huyền vừa bị bắt tạm giam là ai?- Ảnh 1.

Chân dung ca sĩ Phương Diễm Huyền

Ảnh: Cắt từ MV

Theo cảnh sát, Nguyễn Thị Hiền là ca sĩ tự do, sở hữu kênh YouTube "Phương Diễm Huyền", hợp tác với Công ty BH Media quản lý kênh YouTube “Phương Diễm Huyền” có quy mô lớn với hàng trăm nghìn lượt theo dõi, đăng tải hàng nghìn video nhạc trữ tình. Trong thời gian dài, cô đã sử dụng, đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc của các tác giả, trong đó có nhiều video đạt hàng triệu lượt xem trên kênh YouTube, mà không xin phép, không trả tiền bản quyền theo quy định.

Phương Diễm Huyền là ai?

Phương Diễm Huyền tên thật là Nguyễn Thị Hiền, là giọng ca bolero được chú ý trên nền tảng YouTube. Theo ghi nhận của chúng tôi, kênh của ca sĩ này có hơn 200.000 người đăng ký (tham gia từ năm 2021). Đây là nơi Phương Diễm Huyền đăng tải video ghi lại màn trình diễn các ca khúc như Tình bơ vơ, Căn nhà màu tím, Phận tơ tằm, Ai cho tôi tình yêu…

Trong đó, nhiều ca khúc đạt hàng triệu lượt xem, điển hình như Đếm xuân qua (7,5 triệu lượt xem), Gian dối (3,4 triệu lượt xem), Ký ức nhạt màu (9,7 triệu lượt xem)... Ngoài những màn trình diễn đơn, Phương Diễm Huyền còn có những màn kết hợp cùng các đồng nghiệp. Cô ghi điểm bởi chất giọng dày, giàu cảm xúc khi thể hiện. 

Bắt ca sĩ Nguyễn Thị Hiền và Giám đốc truyền thông Unicorn Việt Nam

Trên trang cá nhân, Phương Diễm Huyền thường xuyên đăng tải lịch trình biểu diễn. Có thể thấy, nữ ca sĩ góp mặt trong nhiều đêm nhạc, có sự tham gia của những giọng ca đình đám.

Không chỉ đăng tải các clip biểu diễn trên YouTube, Phương Diễm Huyền còn hoạt động sôi nổi ở nền tảng TikTok. Thay vì tham gia các chương trình truyền hình hay đầu tư những sản phẩm âm nhạc hoành tráng, Phương Diễm Huyền chọn hình thức ra những sản phẩm được quay hình đơn giản, livestream giao lưu cùng mọi người.

Theo ghi nhận, sau khi thông tin Phương Diễm Huyền bị khởi tố lan truyền, nhiều người tràn vào kênh YouTube và kênh TikTok của nữ ca sĩ, để lại nhiều bình luận trái chiều. Bên cạnh đó, theo hệ thống Google Trends, từ khóa “ca sĩ Phương Diễm Huyền” hay “Phương Diễm Huyền là ai” cũng được tìm kiếm tăng vọt, cho thấy sự quan tâm của mọi người dành cho cô giữa ồn ào.

Tin liên quan

BH Media, Lululola, Giọng ca để đời... hoạt động ra sao trước khi 'dính án' bản quyền?

BH Media, Lululola, Giọng ca để đời... hoạt động ra sao trước khi 'dính án' bản quyền?

5 vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, khi đều liên quan đến các doanh nghiệp, phòng trà, sân khấu âm nhạc và nền tảng nội dung số có tiếng trong lĩnh vực giải trí.

Khám phá thêm chủ đề

Phương Diễm Huyền Nguyễn Thị Hiền bị bắt Xâm phạm quyền tác giả

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận