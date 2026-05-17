BH Media, Lululola, Giọng ca để đời... hoạt động ra sao trước khi 'dính án' bản quyền?

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự. Các vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media); Công ty TNHH Lululola Entertainment; nhóm 1900 Group; Công ty TNHH Mây Sài Gòn và Trung tâm Giọng ca để đời.

Thông tin chủ các doanh nghiệp này bị khởi tố thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Bởi đây đều là những đơn vị có ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực nội dung số, âm nhạc và khai thác bản quyền tại Việt Nam. Trong số đó, BH Media là cái tên gây nhiều chú ý nhất. Theo Bộ Công an, ông Nguyễn Hải Bình - Tổng giám đốc Công ty BH Media bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media).

BH Media từng vướng tranh luận dữ dội liên quan đến ca khúc Tiến quân ca trong trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào tại AFF Cup 2021

BH Media được thành lập từ năm 2008. Trong nhiều năm qua, BH Media xây dựng mô hình kinh doanh xoay quanh hệ sinh thái nội dung số, tập trung vào các lĩnh vực như quản lý bản quyền và phân phối nội dung trực tuyến, phát hành nhạc số trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế, phát triển ứng dụng giải trí - truyền thông, đồng thời cung cấp giải pháp truyền thông số cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cho biết đang sở hữu hơn 1.000 kênh YouTube, sở hữu mạng lưới MCN (multi-channel network), đồng thời là đối tác chính thức của YouTube tại Việt Nam. Doanh nghiệp này hợp tác phát hành nội dung với nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất trong nước, đồng thời phát triển các dòng nội dung từ nhạc thiếu nhi, nhạc trẻ đến lĩnh vực tin tức, thể thao...

Đáng chú ý, BH Media nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi bởi các vụ việc tranh chấp bản quyền trên nền tảng số. Đơn vị này từng bị nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ và cả Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) phản ứng vì cho rằng đã xác nhận quyền sở hữu đối với nhiều tác phẩm lịch sử, nhạc cách mạng, dân ca hoặc các sáng tác nổi tiếng. Đáng kể đến là năm 2021, BH Media từng gây tranh cãi lớn liên quan bản ghi Tiến quân ca. Sự việc từng khiến Bộ VH-TT-DL lên tiếng, yêu cầu tất cả các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm, không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam. Hay trước đó, nhạc sĩ Giáng Son, ca sĩ Mỹ Lệ, NSND Thu Hiền, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến... cũng từng bức xúc khi các tác phẩm của họ bị khiếu nại bản quyền trên YouTube.

Lululola show từng được xem là một hiện tượng của thị trường live music Việt Nam

Công ty TNHH Lululola Entertainment được biết đến là thương hiệu biểu diễn đình đám ở Đà Lạt. Trong đó, Lululola Coffe nổi tiếng là không gian cà phê - acoustic ngoài trời tại Đà Lạt, kết hợp mô hình sân khấu biểu diễn và phát sóng trực tiếp trên YouTube, Facebook. Lululola ghi dấu ấn sâu đậm nhờ đặc sản là tầm nhìn ngắm hoàng hôn đắt giá buông xuống thung lũng và rừng thông. Thành công tại Đà Lạt, doanh nghiệp đã mang mô hình này về các thành phố lớn tại các không gian sân thượng sang trọng ở trung tâm TP.HCM. Sân khấu Lululola quy tụ dàn nghệ sĩ bảo chứng phòng vé như Lệ Quyên, Trung Quân, Hà Nhi, Văn Mai Hương, Myra Trần, Vũ Cát Tường, Dương Edward… Điểm mạnh của Lululola nằm ở khả năng tận dụng không gian, hình ảnh và nền tảng số để tạo ra các sản phẩm âm nhạc có tính lan truyền cao. Nhiều video biểu diễn tại đây đạt hàng triệu lượt xem, góp phần đưa Lululola trở thành một thương hiệu giải trí quen thuộc với khán giả trẻ.

Sau thông tin ông Võ Văn Nam - Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment bị khởi tố, fanpage của thương hiệu này vẫn đăng tải thông tin về buổi biểu diễn tối 16.5. Trong khi đó, trang web của doanh nghiệp cũng như kênh Lululola Show sở hữu 323.000 lượt đăng ký vẫn hoạt động bình thường.

Mây Sài Gòn là một trong những cái tên tổ chức show thành công nhiều năm qua, khẳng định được sự khác biệt nhờ vào chất lượng âm nhạc và sự sáng tạo trong tổ chức

Trong khi đó, Công ty TNHH Mây Sài Gòn khởi nguồn từ chuỗi sân khấu ca nhạc Mây Lang Thang - thương hiệu giải trí gắn với mô hình biểu diễn âm nhạc trải nghiệm, mang màu sắc thư giãn, "chữa lành" giữa không gian phố núi Đà Lạt. Ra đời năm 2019, Mây Lang Thang ban đầu kết hợp cà phê, homestay và sân khấu âm nhạc, trước khi trở thành một trong những mô hình tiên phong cho xu hướng du lịch gắn với trải nghiệm thưởng thức âm nhạc tại Việt Nam. Từ những điểm diễn ban đầu tại Đà Lạt, doanh nghiệp này dần mở rộng quy mô với các không gian biểu diễn lớn hơn, đồng thời tổ chức nhiều đêm nhạc định kỳ tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Sân khấu này từng quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Mỹ Linh, Uyên Linh, Quốc Thiên, Văn Mai Hương, Hà Nhi, Trung Quân Idol… thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Kênh YouTube Mây Saigon Official hiện có hơn 307.000 lượt đăng ký. Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, cơ quan chức năng khởi tố 2 bị can, gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy - Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn. Theo ghi nhận, sau thông tin khởi tố, fanpage của thương hiệu này vẫn hoạt động bình thường. Trong khi đó, website doanh nghiệp vẫn cập nhật lịch biểu diễn của các ca sĩ trong thời gian tới. Đồi mặt trời và Thông Zeo hai trong số những dự án nổi tiếng mà đơn vị 1900 Group sở hữu Ảnh: Chụp màn hình Ở nhóm 1900 Group, cơ quan điều tra khởi tố 2 bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo. Trên website chính thức của doanh nghiệp giới thiệu đây là "một tổ hợp đa trải nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực (F&B), sự kiện, dịch vụ giải trí" tại Hạ Long. Thông Zeo là quán cà phê mang phong cách Đà Lạt đầu tiên xuất hiện tại Hạ Long, đi vào hoạt động từ năm 2021. Không gian này trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ và du khách khi đến Hạ Long. Trong khi đó, Đồi Mặt Trời là tổ hợp cà phê, nhà hàng và không gian tổ chức sự kiện ra mắt năm 2022. Sở hữu tầm nhìn bao quát vịnh Hạ Long cùng khung cảnh đồi thông phía sau, địa điểm này nổi tiếng với các đêm nhạc ngoài trời quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Trung tâm Giọng ca để đời thu hút lượng lớn khán giả trung niên, đặc biệt thông qua các bản thu live và những chương trình ca nhạc trực tuyến được phát sóng thường xuyên trên nền tảng

Còn Trung tâm Giọng ca để đời do ông Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập) sáng lập, hoạt động từ năm 2017..Đơn vị này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn, ghi âm, ghi hình các ca sĩ hát trên sân khấu và phát hành dòng nhạc trữ tình, bolero. Kênh YouTube Giọng ca để đời thu hút 5,03 triệu người đăng ký, trong khi ca sĩ Quang Lập còn sở hữu kênh YouTube cũng có hơn 1 triệu người theo dõi.







