Khởi tố ca sĩ Quang Lập và nhiều giám đốc

Trần Cường
16/05/2026 12:12 GMT+7

Tổng giám đốc Công ty BH Media, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn, chủ Trung tâm Giọng ca để đời... bị khởi tố để làm rõ hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Ngày 16.5, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, thu thập tài liệu xác định dấu hiệu phạm tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan của một số công ty, đơn vị liên quan.

Theo Bộ Công an, cảnh sát đã khởi tố 5 vụ án. Trong đó, vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media), đã khởi tố ông Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media.

Bị can Nguyễn Hải Bình

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, khởi tố ông Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment.

Bị can Võ Văn Nam

Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố 2 bị can, gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.

Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, khởi tố 2 bị can, gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.

Bị can Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy

Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, khởi tố Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời. Ông Diệp Văn Lập (52 tuổi) được biết đến với nghệ danh là ca sĩ Quang Lập, một giọng ca bolero khá nổi tiếng sở hữu kênh YouTube hơn 1 triệu người theo dõi. 

Những ca khúc bolero Quang Lập cover như Về đâu mái tóc người thương, Sầu tím thiệp hồng, Đêm buồn tỉnh lẻ, Nhật ký đời tôi… từng đạt lượng nghe, xem lớn trên các nền tảng số.

Bị can Diệp Văn Lập

Bộ Công an cho hay, hoạt động này nằm trong việc thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5.5 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác, đẩy nhanh tiến độ phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Theo Bộ Công an, cơ quan điều tra đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.

Cạnh đó, Bộ Công an hướng dẫn, chỉ đạo công an địa phương tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.

C03 đề nghị các đơn vị, cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với các cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

TP.HCM phạt hơn 8 tỉ đồng vi phạm quyền tác giả

Ngày 31.10, UBND TP.HCM có báo cáo gửi Bộ VH-TT-DL về kết quả tổng kết thi hành Nghị định số 131/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan.

Quyền sở hữu trí tuệ Bộ Công an Tăng cường đấu tranh với tội phạm sở hữu trí tuệ Công ty BH Media Trung tâm Giọng ca để đời Công ty TNHH Lululola Entertainmen
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
