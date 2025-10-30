'Áo giáp' mới cho quyền tác giả trong môi trường số tại Việt Nam

Certiva ra đời trong bối cảnh công tác thực thi bảo vệ bản quyền tác giả trên môi trường số đang gặp nhiều thách thức tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Sáng tạo trên môi trường số: Dễ công bố, khó bảo vệ

Kỷ nguyên số hóa là cơ hội để người dùng có thể tiếp cận, phân phối, quảng bá các nội dung sáng tạo trên các nền tảng số bất cứ ở đâu và vào bất cứ thời gian nào. Tuy nhiên, cơ hội đó cũng đồng thời là thách thức. Tình trạng gia tăng vi phạm bản quyền trên không gian mạng; việc sao chép, phát tán trái phép các sản phẩm số trở nên dễ dàng hơn với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại. Các website lậu, ứng dụng vi phạm bản quyền ngày càng tinh vi và khó kiểm soát hơn. Không gian mạng với đặc thù xuyên biên giới khiến việc xác định nơi vi phạm và đối tượng vi phạm chịu trách nhiệm trở nên phức tạp, khó khăn hơn.

Ở Việt Nam hiện nay, một trong những thách thức lớn nhất của công tác thực thi bảo vệ bản quyền tác giả trên môi trường số là việc chứng minh quyền của chủ thể quyền. Theo quy định pháp luật, chủ thể quyền phải cung cấp bằng chứng xác thực về danh tính tác giả, thời điểm tồn tại, thời điểm công bố sáng tạo của tác phẩm theo quy định pháp luật khi có tranh chấp.

Cần một công cụ công nghệ - pháp lý đủ mạnh

Theo đó, nền tảng Certiva (Certiva.org) được định vị là một công cụ bổ trợ cho các hình thức công bố sáng tạo như: đăng ký quyền tác giả, công chứng, lập vi bằng... Mục tiêu cốt lõi của nền tảng là cung cấp cho tác giả một phương tiện tức thời để tạo lập chứng cứ sơ cấp, có giá trị pháp lý về hai yếu tố then chốt: danh tính tác giả, thời điểm tồn tại và bảo vệ bản quyền tác phẩm.

Certiva là một sáng kiến công nghệ, pháp lý "Make in Vietnam" được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư công nghệ AI và Blockchain của Công ty BH Media (hội viên VCCA); được sở hữu và vận hành bởi Trung tâm Giám định và chứng thực bản quyền tác giả số Việt Nam trực thuộc VCCA.

Điểm riêng biệt của Certiva nằm ở mô hình công nghệ - pháp lý kết hợp hài hòa giữa tiêu chuẩn quốc tế và quy định của Việt Nam, bao gồm "bộ 3": dấu vân tay mã hóa, dấu thời gian được chứng thực, sổ cái blockchain công khai (dấu vân tay kỹ thuật số của tác phẩm được ghi nhận vĩnh viễn trên mạng blockchain công khai, đảm bảo hồ sơ và tác phẩm không thể bị sửa đổi hay xóa bỏ và có thể được kiểm chứng độc lập bởi bất kỳ ai).

Ngoài Viettel-CA, Certiva còn hợp tác với nhiều nhà cung cấp cấp lớn tại Mỹ, Anh, Trung Quốc... về dấu thời gian, chữ ký số, để các công bố sáng tạo trên Certiva sẽ được công nhận trên hầu hết vùng lãnh thổ lớn trên thế giới.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Bùi Nguyên Hùng, Chủ tịch Hiệp hội VCCA khẳng định: "Ngoài việc trao quyền tự vệ tức thì cho các tác giả và nhà sáng tạo, Certiva còn đồng thời mở ra cánh cửa thương mại hóa toàn cầu cho tác phẩm Việt, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa quốc gia".

Cùng đó, VCCA cũng giới thiệu bộ thẻ hội viên VCCA Media Pass, một bộ thẻ định danh kết hợp giữa nhận diện vật lý và ứng dụng công nghệ số. Cổng thông tin m.vcca.org.vn là nơi hội viên thực hiện quy trình đăng ký trực tuyến và đối tác có thể xác thực thông tin thẻ.