Tác giả ‘Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ’ và những người bạn nghĩa tình ở quê nhà

Câu nói ấy như lời kết dịu dàng cho một đêm nhạc đặc biệt diễn ra tối 29.9 tại sân khấu Tocepo Lagoo (đường Đống Đa, P.Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Đêm nhạc mang tên Mai ta về - món quà tri âm dành riêng cho người con Quy Nhơn xa xứ.

Một ca sĩ đến từ Nha Trang trình bày một ca khúc của nhạc sĩ Ngô Tín ẢNH: T.GIÁP

Điều đáng quý là tất cả những người tham gia, từ ca sĩ, nhạc công cho đến ban tổ chức đều góp mặt trên tinh thần tự nguyện. Không cát sê, không bán vé, không tài trợ. Chỉ đơn giản là tình cảm dành cho một nhạc sĩ đã gửi gắm cả tâm hồn mình vào những ca khúc về quê hương và tình yêu. Bên cạnh các ca sĩ, nhạc công ở Quy Nhơn, chương trình còn có sự tham gia của những ca sĩ, nhạc công đến từ Nha Trang, Đắk Lắk và miền Tây, tất cả cùng hội tụ chỉ vì yêu mến nhạc sĩ Ngô Tín và dòng nhạc của ông.

Ông Trần Văn Quang, Giám đốc Công ty VND Travel (Gia Lai), một trong những người khởi xướng và tổ chức chương trình, chia sẻ: "Xuất phát từ tình cảm dành cho anh Ngô Tín, chúng tôi tổ chức một đêm nhạc tri âm, như món quà quê nhà gửi đến người con đã viết nhiều ca khúc đẹp về Quy Nhơn và tình yêu đôi lứa. Chúng tôi tự tổ chức chỉ để giữ trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ tri âm".

Khán giả đến rất đông, lấp kín không gian sân khấu. Khoảng 20 ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ Ngô Tín đã vang lên trong đêm nhạc: Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ, Nhạt nắng chiều Quy Nhơn, Em bây giờ mắt biếc, Thuở yêu người, Mai ta về… Mỗi ca khúc không chỉ gợi nhớ một miền ký ức mà còn như một nhịp cầu nối trái tim của người nhạc sĩ xa quê với bạn bè, khán giả nơi quê nhà.

Lớn lên và gắn bó với nhiều kỷ niệm ở Quy Nhơn, nay định cư tại Mỹ, nhạc sĩ Ngô Tín luôn để nỗi nhớ quê hương chảy thành mạch nguồn trong âm nhạc. Hơn 200 ca khúc của ông viết về tình yêu và quê nhà từng được cất lên bởi những giọng ca hàng đầu như Tuấn Ngọc, Vũ Khanh, Ý Lan, Lệ Thu, Đàm Vĩnh Hưng, Lân Nhã…

Vài năm trước, khi không may mắc bệnh hiểm nghèo, âm nhạc và tình yêu quê hương chính là nguồn động lực giúp ông vượt qua. Lần trở về Quy Nhơn mới đây, trong vòng tay nồng ấm của bè bạn, nhạc sĩ Ngô Tín như được tiếp thêm sức mạnh. Ông Trần Văn Quang tâm sự: "Chúng tôi hy vọng đêm nhạc sẽ là nguồn năng lượng để nhạc sĩ Ngô Tín tiếp tục chiến đấu với bệnh tật và sáng tác thêm nhiều ca khúc hay nữa về quê hương, về Quy Nhơn".

Chương trình kết thúc với bài hát "Mai ta về" ẢNH: T.GIÁP

Đáng tiếc là do sức khỏe hạn chế, nhạc sĩ Ngô Tín không thể trực tiếp dự chương trình mà chỉ theo dõi và giao lưu trực tuyến với khán giả. Nhưng tình cảm mà ông nhận được vẫn trọn vẹn, ấm áp. Trước khi rời Việt Nam để bay về Mỹ để tiếp tục điều trị bệnh hiểm nghèo, nhạc sĩ Ngô Tín xúc động thổ lộ với tôi: "Đêm nhạc tri âm Mai ta về làm anh thật sự hạnh phúc. Nó tiếp thêm cho anh động lực để vượt qua bệnh tật và sáng tác nhiều hơn. Nhất định anh sẽ viết thêm một ca khúc thật nồng nàn, thật tình cảm dành riêng cho Quy Nhơn, một mảnh đất nghĩa tình với những người bạn nghĩa tình".

Một đêm nhạc khép lại, nhưng dư âm hẳn sẽ còn mãi trong lòng người. Đó không chỉ là những giai điệu, mà còn là tình bạn, tình quê - chất liệu đã và sẽ nuôi dưỡng âm nhạc của nhạc sĩ Ngô Tín mãi về sau.