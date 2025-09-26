Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Đêm nhạc tri âm cùng nhạc sĩ 'Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ'

Thúc Giáp
Thúc Giáp
26/09/2025 17:17 GMT+7

Vào tối 29.9 tại sân khấu Tocepo Lagoo, P.Quy Nhơn, Gia Lai (trước đây thuộc P.Thị Nại, TP.Quy Nhơn, Bình Định) sẽ diễn ra chương trình đặc biệt - đêm nhạc tri âm dành cho nhạc sĩ Ngô Tín: 'Mai ta về'.

Mai ta về cũng là tên một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Tín, với những giai điệu da diết: "Mai ta về qua con phố xưa. Chờ nắng lên cao ươm màu kỷ niệm. Một thời mộng mơ trăng ngày cũ. Một trời thương nhớ biết bao giờ nguôi…". 

Trong từng ca từ, người nghe nhận ra nỗi lòng của một người con xa xứ, vẫn đau đáu nhớ về quê nhà, về phố biển tuổi thơ đầy kỷ niệm.

Đêm nhạc tri âm cùng nhạc sĩ 'Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ'- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Ngô Tín trong chuyến về thăm Quy Nhơn tháng 9.2025

ẢNH: NVCC

Lớn lên ở Quy Nhơn - Bình Định (nay sinh sống tại Mỹ), nhạc sĩ Ngô Tín đã mang nỗi nhớ quê hương làm mạch nguồn cảm xúc cho sáng tác. Từ Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ, Nhạt nắng chiều Quy Nhơn, Biển vắng lòng ta, đến Phủ lấp đời nhau, Em bây giờ mắt biếc… tất cả đều phảng phất bóng dáng thành phố biển cùng những rung động chân thành của tuổi trẻ. Đến nay, ông đã có trên 200 ca khúc, nhiều trong số đó được thể hiện bởi những giọng ca hàng đầu như Tuấn Ngọc, Vũ Khanh, Ý Lan, Lệ Thu, Thanh Lan, Carol Kim, Nhật Hạ, Đàm Vĩnh Hưng, Lân Nhã…

Vài năm trước, khi không may mắc căn bệnh hiểm nghèo, âm nhạc và tình yêu quê nhà đã trở thành nguồn động lực để nhạc sĩ Ngô Tín vượt qua. Tháng 9.2025, ông trở lại Quy Nhơn trong vòng tay nồng ấm của bạn bè và người yêu nhạc. Chính cảm xúc ấy đã trở thành động lực để những tri kỷ, tri âm của ông đứng ra tổ chức một đêm nhạc đầy nghĩa tình.

Đêm nhạc tri âm cùng nhạc sĩ 'Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ'- Ảnh 2.

Nhạc sĩ Ngô Tín (người ôm hoa) và bạn bè âm nhạc tại Quy Nhơn

ẢNH: NVCC

Ông Trần Văn Quang, Giám đốc Công ty VND Travel (Gia Lai), một trong những người khởi xướng, tổ chức chương trình, chia sẻ: "Xuất phát từ tình cảm dành cho nhạc sĩ Ngô Tín, chúng tôi muốn tổ chức một đêm nhạc tri âm, như một món quà của quê nhà dành cho người con đã có nhiều ca khúc đẹp về Quy Nhơn và về tình yêu đôi lứa. Đêm nhạc do chúng tôi tự tổ chức, không tài trợ, không bán vé. Ai yêu nhạc Ngô Tín thì đến dự và sẻ chia".

Chương trình quy tụ các ca sĩ từ TP.HCM, Nha Trang, Đắk Lắk, Quy Nhơn…, mang đến khoảng 20 ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ Ngô Tín. Theo ông Trần Văn Quang, đây không chỉ là dịp bạn bè quê nhà gửi gắm tình cảm đến nhạc sĩ, mà còn là cơ hội để lan tỏa hơn nữa những sáng tác sâu lắng, giàu tình quê hương của tác giả ca khúc nổi tiếng Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ.

Đêm nhạc Mai ta về hẳn sẽ là một kỷ niệm khó quên - nơi tình bạn, tình quê và tình ca gặp nhau, để âm nhạc nối liền bước chân người xa xứ với thành phố biển Quy Nhơn dấu yêu.

