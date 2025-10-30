Sẽ kết nối các nền tảng số có đông thanh niên tham gia

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, chủ trì hội nghị.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì hội nghị ẢNH: ĐÌNH HUY

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 1.632 điểm cầu, với sự tham gia của trên 12.400 đại biểu. Tại hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã phát biểu khai mạc định hướng, cùng với đó là 15 tham luận đến từ các đơn vị sự nghiệp của T.Ư Đoàn, các Ban Thanh niên công an, quân đội và một số tỉnh thành trên cả nước.

Xây dựng bộ quy tắc đạo đức sử dụng AI cho các đoàn viên

Đáng chú ý, anh Nguyễn Trọng Phước, Ủy viên Ban biên tập, Trưởng ban Giáo dục, Giám đốc Trung tâm phát triển nội dung số Báo Thanh Niên, đã phát biểu tham luận với chủ đề "Chiến lược đa nền tảng trong hoạt động báo chí, truyền thông của Đoàn thích ứng với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GEN AI)".

Theo anh Phước, hiện nay các nội dung rác, nhảm, độc hại được sản xuất hàng loạt trên mạng xã hội; nhưng đó cũng là cơ hội cho cơ quan báo chí, các tổ chức Đoàn có thể sản xuất các nội dung truyền thông nhanh hơn, rẻ hơn, sáng tạo hơn...

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn (trái) và anh Nguyễn Trọng Phước tham dự hội nghị trực tuyến ẢNH: ĐẠI VÂN

Đề xuất lên T.Ư Đoàn, anh Phước cho rằng trong thời gian tới, tổ chức Đoàn chủ động tiên phong trong việc xây dựng bộ quy tắc đạo đức sử dụng AI trong đoàn viên để người trẻ biết đâu là giới hạn của việc sáng tạo, đâu là tạo ra tin giả, tin xấu. Đối với các cơ quan báo chí, cần có mô hình quản trị riêng phù hợp với đặc thù của từng đơn vị; chuyên biệt hóa nội dung, đa kênh phục vụ cho từng đối tượng độc giả; sử dụng AI trên nhiều sản phẩm báo chí...

Chia sẻ thêm tại hội nghị, đại diện Ban Thanh niên Công an nhân dân cũng cho biết trong thời gian qua, tuổi trẻ Công an nhân dân đã tập trung mô hình kết nối với các KOL, nghệ sĩ trẻ, các kênh truyền thông uy tín để phối hợp trong công tác tuyên truyền phối hợp giáo dục pháp luật trên không gian mạng, hình thành những liên minh niềm tin. Đây là một trong những mô hình mới mà tuổi trẻ Công an nhân dân triển khai để tận dụng sự ảnh hưởng của họ, lan tỏa những hình ảnh đẹp trong cuộc vận động.

Việc gì liên quan đến thanh niên thì Đoàn phải biết đầu tiên

Phát biểu kết luận, anh Bùi Quang Huy khẳng định trong 3 năm qua, toàn Đoàn đã chủ động, sáng tạo và thực hiện nhiều giải pháp theo nội dung tinh thần của kế hoạch, kết quả có các điểm nổi bật.

Cụ thể, đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện quyết định một cách bài bản, khoa học và kịp thời; đã xây dựng được một nền tảng tương đối vững chắc để thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục trên không gian mạng; nội dung công tác tuyên truyền và giáo dục được đổi mới mạnh mẽ, điểm nhấn cốt lõi là chuyển đổi số toàn diện trong mọi lĩnh vực...

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng công tác tuyên truyền hiện nay không nên dùng một kênh mà phải dùng rất nhiều kênh. Các kênh có thể phân tán ở các nơi nhưng khi cần tuyên truyền thì phải tập trung vào cùng thời điểm, cùng nội dung. Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, các ban tham mưu giúp việc, các đơn vị sự nghiệp bám sát các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch 71, nhất là các chỉ tiêu công tác đến 2030. Những chỉ tiêu nào chưa đạt thì cần có giải pháp để tính toán, đôn đốc.

Cạnh đó, cần nghiên cứu những nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để thể hiện rõ và cụ thể trong văn kiện Đại hội Đoàn các cấp và chuyển hóa thành các chương trình công tác hằng năm. Trong điều kiện bộ máy tinh gọn hơn, khối lượng công việc nhiều hơn phải đổi mới tư duy làm việc, làm nhiều nhưng phải làm hiệu quả, phải chú trọng đến kết quả tác động. Mỗi cán bộ Đoàn cần phải chủ động về công nghệ, biết sử dụng dữ liệu, AI và nền tảng số để phục vụ công tác của mình.

Theo anh Huy, cần tiếp tục quan tâm công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội thông qua nhiều phương thức, "những việc gì liên quan đến diễn biến tư tưởng của thanh niên thì Đoàn phải biết đầu tiên". Mặt khác, cần phải phát huy những bài học về kết nối các nền tảng số có đông thanh niên tham gia để lan tỏa tuyên truyền định hướng. Bài học trong các chiến dịch truyền thông A50 và A80 vừa qua cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc tổ chức liên kết, kết nối với các trang truyền thông mạnh trên mạng xã hội.