Ca sĩ quốc tế đến Việt Nam - lời mời quá an toàn

Là "thanh xuân" của người mua vé

Chỉ một thông báo ngắn trên Facebook, nhóm Westlife đã khiến không biết bao nhiêu khán giả Việt khấp khởi mong đợi. Câu của Westlife viết: "Hà Nội, Việt Nam! Chúng tôi thực sự rất hào hứng để thông báo rằng chúng tôi sẽ ghé thăm các bạn vào ngày 4 - 5.6 sắp tới". Chúng tôi, ở đây là 3 thành viên Kian, Nicky, Shane của nhóm, riêng Mark vì lý do sức khỏe nên không tham gia tour diễn toàn cầu này. Khách mời của đêm diễn tại Hà Nội cũng không xa lạ - chính là nhóm 911 nổi danh cùng thời.

Westlife sẽ đến Hà Nội vào tháng 6 BTC CUNG CẤP

Về phía quản lý nhà nước, Bộ VH-TT-DL có văn bản chấp thuận cho Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp tổ chức đêm diễn của Westlife. Đêm diễn có tên Westlife - The hits tour 2024 (With love tour Ha Noi 2024), diễn ra tại Cung điền kinh Hà Nội. Nhà hát Lớn Hà Nội, với tư cách đơn vị tổ chức sự kiện, sẽ chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ, quyền tác giả, quyền liên quan… tới đêm diễn.

Đêm diễn tháng 6 tới không phải lần đầu Westlife tới VN. Hồi 2023, nhóm nhạc này đã có 2 đêm diễn tại Sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) với 30.000 khán giả. Ở đó, khán giả cùng hát với họ những bản hit từ thời nhóm nhạc đang ở đỉnh cao, thời mà khán giả đang còn thanh niên trai trẻ. Khách mời 911 cũng từng đến VN biểu diễn hồi 2023 tại Hà Nội và TP.HCM trong chuỗi hoạt động đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh và VN. Nhóm 911 còn có sản phẩm âm nhạc hợp tác với Đức Phúc mang tên Em đồng ý (I Do).

Những ca sĩ, nhạc công, nhóm nhạc nổi tiếng thế giới đến VN trong khoảng 10 năm lại đây khá nhiều; đó là: Kenny G, Richard Clayderman, Boney.M, Thomas Anders - giọng ca chính nhóm Modern Talking, Scorpions, Westlife, 911… Có thể thấy mẫu số chung cho những cái tên này là những nghệ sĩ có tên tuổi, có thời kỳ đỉnh cao vào những năm từ 1980 - 2000. Khán giả hâm mộ họ từ đó đến nay đều đã trưởng thành, thành đạt trong công việc, đạt đến ngưỡng cao của thu nhập và tích lũy tài chính. Điều mà những khán giả như vậy muốn chính là chuyến tàu về thanh xuân mà họ hoàn toàn có khả năng chi trả tiền vé.

Âm nhạc của Boney.M là “quá khứ vui vẻ” của nhiều đám cưới Việt BTC

Chính vì thế, nhiều khán giả thế hệ 6X, 7X tham gia liên tục những đêm nhạc này. Nhóm bạn bè của bà V.K.N (thế hệ 6X) đã vô cùng hào hứng rủ nhau đi xem đêm nhạc của Boney.M tại Hà Nội tới 2 lần vào năm 2016 và 2019. Nhóm công chúng thế hệ 6X này cũng thoải mái bỏ ghế để đứng lên nhún nhảy cùng các thần tượng trong khán phòng kín đặc 4.000 chỗ. Họ đều nhớ như in âm nhạc của Boney.M đã khiến họ vui vẻ ra sao, đó là nhạc đám cưới ở Hà Nội hồi những năm 1980 - 1990.

Đa dạng nghệ sĩ và ước mơ công nghiệp biểu diễn

Các đêm nhạc kể trên đều có kết quả chung là cháy vé. Điều này được lý giải do các ca sĩ, nhóm nhạc tới VN trong các chương trình lớn đều là những nghệ sĩ đã có lượng fan hùng hậu từ hàng chục năm trước, fan của họ giờ đã trưởng thành, đã có tiền để "tìm lại thanh xuân" trong tác phẩm của họ. Một trường hợp đơn lẻ nằm ngoài khái quát trên là BlackPink - nhóm nhạc trẻ có fan trẻ. "Tôi nghĩ thị trường cần có sự đa dạng hơn về khách mời ban nhạc, ca sĩ quốc tế. Đúng hơn, nếu chúng ta có thể là điểm đến của nhiều nhóm nhạc với phong cách, độ tuổi, người hâm mộ đa dạng hơn thì đó là báo hiệu công nghiệp biểu diễn phát triển", một chuyên gia nghiên cứu công nghiệp sáng tạo nói.

Nhóm 911 từng có sản phẩm âm nhạc chung với Đức Phúc NVCC

Ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IBGroup, từng cho biết nhiều đêm nhạc có yếu tố nước ngoài do đơn vị ông tổ chức thường có một "người quen" quản lý về sản xuất, về âm nhạc. Đó là nhạc sĩ Tuấn Nam, một nhạc sĩ được đào tạo ở cả Nhạc viện Hà Nội lẫn nước ngoài. Cùng với việc tham gia đời sống biểu diễn liên tục trong vai trò nhạc công, nhạc sĩ, nhà sản xuất, giám đốc âm nhạc, Tuấn Nam là người có thể "bao sân" nhiều vấn đề chuyên môn, đảm bảo cả yếu tố nghệ thuật lẫn kỹ thuật của một đêm diễn. Những người như Tuấn Nam hiện đang rất cần cho sự phát triển công nghiệp âm nhạc trong nước.

Nhạc sĩ Quốc Trung cũng là người có thể, và từng mời nhiều nghệ sĩ ban nhạc nước ngoài về VN biểu diễn. Chuỗi chương trình Liên hoan âm nhạc Gió mùa của anh là như vậy, Scorpions đã đến VN trong chương trình này. Tuy nhiên, tới Gió mùa còn có những nghệ sĩ trẻ từ châu Âu, từ Mỹ. Trong đó, Quốc Trung cũng khéo thu vén để khán giả trẻ, nhất là sinh viên, có thể mua vé với giá chấp nhận được. Tất nhiên, giá vé đó rẻ hơn nhiều so với chương trình của BlackPink. Mặc dù vậy, Gió mùa đang đứng trước khả năng bị đóng cửa do không có đủ nguồn tiền và thường không có lãi. Điều này đặt ra vấn đề về một cơ chế hỗ trợ cần thiết để các nghệ sĩ tới VN đa dạng hơn.