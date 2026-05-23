Ca sĩ, rapper trăm triệu view tranh tài ở 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

4 "anh tài" mới nhất vừa được nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 công bố ẢNH: NSX cung cấp

Tối 22.5, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 công bố 4 gương mặt tiếp theo tham gia chương trình. Hoàng Dũng là một trong những cái tên mới nhất được hé lộ. Giọng ca 9X chia sẻ anh thấy háo hức, hồi hộp khi sắp được gặp gỡ, thách thức giới hạn của bản thân cùng các "anh tài" ở mùa mới. Nam ca sĩ chia sẻ dù đã xây dựng được màu sắc cá nhân rõ nét, anh vẫn muốn khám phá thêm những khía cạnh mới của bản thân sau hơn 11 năm làm nghề.

"Tôi đã có một quãng thời gian khá dài dành cho các dự án cá nhân, cho âm nhạc và cho chính bản thân mình. Đến với chương trình, tôi sẽ có cơ hội được giao lưu, gặp gỡ và thử thách bản thân với những điều mới. Tôi nghĩ đây sẽ là quãng thời gian rất quý giá", Hoàng Dũng bộc bạch.

Hoàng Dũng được nhiều khán giả biết đến khi giành á quân chương trình The Voice 2015. 11 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, anh sở hữu nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích: Yếu đuối, Nép vào anh và nghe anh hát, Giữ anh cho ngày hôm qua…, đặc biệt phải kể bản hit Nàng thơ thu hút gần 150 triệu lượt xem trên YouTube ẢNH: NSX cung cấp

Osad nổi tiếng với bản hit Người âm phủ thu hút hơn 100 triệu view trên YouTube, cũng được hé lộ tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Để chuẩn bị cho màn tái xuất, rapper 29 tuổi dành nhiều tháng liền để luyện giọng, tập vũ đạo và rèn luyện thể hình khắc nghiệt. "Mong muốn lớn nhất của tôi là cống hiến những tác phẩm mới mẻ dành tặng cho những khán giả yêu nhạc - những người đã biết đến mình từ lâu nhưng có thể đã vô tình quên mất một hình ảnh Osad đầy năng lượng trước đây", nghệ sĩ 9X chia sẻ ẢNH: NSX cung cấp

Đinh Mạnh Ninh khiến nhiều khán giả thích thú khi tham gia hành trình "vượt ngàn chông gai". Nam ca sĩ chia sẻ về quyết định gia nhập dàn "anh tài" mùa 2: "Tôi nghĩ mình là người có thời gian chuẩn bị ngắn nhất và gấp rút nhất. Nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng hết mình để mang đến những phần trình diễn bùng nổ nhất trên sân khấu chương trình". Đinh Mạnh Ninh là trụ cột của nhóm nhạc nam được yêu thích một thời M4U, gắn liền với thanh xuân của hàng triệu khán giả thế hệ 8X, 9X qua loạt ca khúc: Xe đạp, Mưa, Mùa yêu đầu, Bài ca tình yêu, Hà Nội trà đá vỉa hè… ẢNH: NSX cung cấp