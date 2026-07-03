Ngày 3.7, Công an TP.HCM cho biết tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của hàng chục đối tượng về các tội mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có liên quan đến ca sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì liên quan đường dây ma túy

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường về hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn A.K trên địa bàn phường.

Tang vật thu giữ gồm nhiều loại ma túy tổng hợp như Methamphetamine, Ketamine, MDMA cùng 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 laptop, 14 xe gắn máy và hàng loạt dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Công an triệt phá đường dây ma túy từ nghi vấn ở khách sạn

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị sa lưới có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ, ca sĩ, nhạc sĩ). Cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh cùng Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng ca sĩ này còn bị cáo buộc thêm hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy hàng loạt đối tượng dương tính với các chất cấm như Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

Hiện Công an phường Chánh Hưng đã hoàn tất hồ sơ, chuyển giao 39 đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để khởi tố theo thẩm quyền; 9 đối tượng còn lại bị xử lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.