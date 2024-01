'Ca sĩ tập đoàn nghìn tỉ' nêu quan điểm về giới tính

Kiey tên thật là Vưu Tuấn Kiệt, sinh năm 1994. Trước khi dấn thân vào con đường nghệ thuật, anh được biết là thiếu gia của một tập đoàn lớn tại Việt Nam NVCC

Đầu năm 2024, Kiey đánh dấu sự trở lại bằng MV White Boy I Sat Next To On The Plane. Bài hát vẫn là một ca khúc bằng tiếng Anh do Kiey sáng tác, nội dung là những dòng cảm xúc khi vô tình gặp một người lạ trong chuyến bay.

Nguồn cảm hứng sáng tác ca khúc cộng với hình ảnh hai vũ công nam trình diễn trong MV khiến người xem thắc mắc đây có phải câu chuyện tình giữa hai chàng trai. Đồng thời, câu chuyện về giới tính của Kiey cũng trở thành chủ đề được quan tâm.

Năm 2019, Kiey ra mắt album đầu tiên Night To Myself. Đến 2022, anh tiếp tục giới thiệu album thứ 2 Sunday Sanctuary. Hiện tại, Kiey đang trong quá trình hoàn thành album thứ 3 NVCC

Trước những thắc mắc của khán giả, Kiey cho biết: "Nếu nói ca khúc này viết về sự rung động của tôi với một chàng trai thì chưa chính xác, vì thực chất cảm xúc mình viết bài hát xuất phát từ sự ấn tượng, một sự ngưỡng mộ và cảm xúc đến nhất thời. Tôi không gọi đó là "say nắng" hay "rung động", vì chắc chắn nhiều bạn sẽ có chung cảm xúc này khi vô tình chạm mặt một ai đó đặc biệt và khiến mình muốn theo dõi. Về quan điểm giới tính, tôi là một người sống thoáng và cởi mở, nuông chiều cảm xúc của bản thân vì mình được học hỏi, tiếp xúc văn hóa nước ngoài từ nhỏ. Với tôi, âm nhạc là phi giới tính, nó không bao giờ có sự rạch ròi chuyện tình yêu của những người khác giới".

Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, hình ảnh của Kiey bất ngờ xuất hiện tại Quảng trường Thời đại, New York (Mỹ). Đối với nam ca sĩ sinh năm 1994 điều này như một món quà vào dịp đầu năm 2024. Được biết, sau Mỹ Tâm, Hoàng Thùy Linh, Văn Mai Hương, Suboi, anh chính là nam ca sĩ Việt hiếm hoi xuất hiện tại quảng trường này.



Hình ảnh trong MV White Boy I Sat Next To On The Plane được trình chiếu ở Quảng trường Thời đại (Mỹ) NVCC

Thuộc dạng "gia đình có điều kiện", Kiey vướng phải một số nghi ngờ rằng anh chi tiền tỉ để "chơi lớn" cho mọi người trầm trồ. Chia sẻ về vấn đề này, Kiey thẳng thắn: "Việc hình ảnh và MV được xuất hiện tại Quảng trường Thời đại nằm ngoài sự mong đợi của ê-kíp, vì ban đầu không nằm trong kế hoạch. Phía đối tác phát hành đã hỗ trợ để những hình ảnh này được xuất hiện. Tôi chỉ biết việc xuất hiện hình ảnh tại Quảng trường Thời đại rất khó, phải trải qua nhiều yêu cầu. Hơn hết, tôi phải chứng minh mình là một nghệ sĩ Việt Nam có những dự án chất lượng, không vướng ồn ào".

"Tôi không bất ngờ với những thông tin cho rằng mình chi tiền tỉ để làm điều này, vì trước giờ hình ảnh của tôi thường gắn mác "thiếu gia". Tuy nhiên ngoài âm nhạc, tôi cũng hoạt động kinh doanh nên dù có chơi "tất tay" với đam mê cũng phải trong chừng mực. Với lần xuất hiện này, tôi thấy đó là sự may mắn khi âm nhạc của mình đã bắt đầu được nhiều người ở quốc tế chú ý, theo dõi và đánh giá chất lượng nên mới dành sự "ưu ái" này cho mình", giọng ca 30 tuổi bộc bạch.

Về phía gia đình, Kiey được người thân hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng sở thích. Tuy nhiên, giọng ca Mê cung khẳng định cũng cần hoàn thành tốt công việc của mình ở lĩnh vực kinh doanh và không gây ảnh hưởng đến gia đình.