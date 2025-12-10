Ca sĩ Thái Trinh 'lên chức' ở tuổi 32

Thái Trinh vừa đón con gái đầu lòng, đánh dấu cột mốc mới cho hành trình hạnh phúc của cặp đôi ẢNH: FBNV

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thái Trinh vừa chia sẻ bài viết thông báo tin vui đã hạ sinh con đầu lòng sau một năm kết hôn. Giọng ca Hai chúng ta bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu được làm mẹ, tổ ấm của cô và chồng chính thức đón thêm một "thiên thần nhỏ".

Nữ ca sĩ xúc động viết: "Chào mừng Cheri của bố mẹ đến với thế giới này. Cảm ơn con vì đã đến bên bố mẹ. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc của con, được ôm con vào lòng, mọi sợ hãi, mệt mỏi của mẹ, mọi căng thẳng và lo lắng của bố đều tan biến hết. Bố mẹ biết cuộc đời mình đã sang chương mới rồi, nhưng mà vẫn chưa hoàn hồn đâu. Giờ mẹ vẫn còn lơ ngơ không hiểu sao mình sinh ra được một cục kẹo đáng yêu thế này cơ".

Thái Trinh cũng đăng tải loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc xúc động trong phòng sinh, khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào. Trong giây phút lần đầu được gặp con gái, nữ ca sĩ bật khóc vì hạnh phúc, còn chồng cô ân cần bế con trong vòng tay đầy nâng niu. Bé Cheri chào đời với gương mặt bụ bẫm, khỏe mạnh, nhanh chóng "đốn tim" cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài đáng yêu. Hàng loạt bình luận chúc mừng tổ ấm nhỏ của Thái Trinh và chồng trẻ được để lại dưới bài viết.

Nữ ca sĩ bày tỏ sự hạnh phúc vì suốt hành trình mang thai được chồng kề bên, ân cần chăm sóc ẢNH: FBNV

Chia sẻ về hành trình làm mẹ, Thái Trinh cho biết trong suốt thai kỳ, cô luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo từ cả hai bên gia đình và đặc biệt là từ người bạn đời. Theo tiết lộ, hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định, cặp sao đang tận hưởng những ngày đầu tiên đầy yêu thương bên "thiên thần nhỏ".

Trước đó, Thái Trinh xác nhận mang thai vào tháng 5.2025 và thường xuyên chia sẻ hành trình bầu bí trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Nữ ca sĩ cho biết giai đoạn mang thai không hề dễ dàng khi phải đối mặt với những cơn đau do viêm gân cổ tay, đau khớp gối và vùng hông, khiến việc sinh hoạt hằng ngày trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan và cho rằng đó là những trải nghiệm quý giá trong hành trình làm mẹ.

Ở tuổi 32, nữ ca sĩ không chỉ khiến khán giả ngưỡng mộ bởi giọng hát giàu cảm xúc, mà còn bởi sự trưởng thành, bình yên và viên mãn trong cuộc sống ẢNH: FBNV

Được biết, ông xã của Thái Trinh là Nguyễn Thái Minh, sinh năm 1999, làm việc trong ngành nhựa và sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật. Cặp đôi kết hôn vào tháng 11.2024 trong một lễ cưới ấm cúng, có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ và bạn bè thân thiết. Ban đầu, Thái Trinh không định công khai bạn đời vì anh vốn kín tiếng, không hoạt động trong giới giải trí. Tuy nhiên, sau thời gian thuyết phục, cô nhận được sự đồng ý của chồng và chính thức chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của cả hai.