Ca sĩ 'The Voice' đột tử ở tuổi 35

Theo 163, nam ca sĩ Phác Tường đã qua đời vào ngày 9.8. Nguyên nhân cái chết của Phác Tường được cho là do nhồi máu cơ tim, dù chưa nhận được sự xác nhận chính thức từ gia đình. Tuy nhiên, một người bạn thân thiết tiết lộ thêm rằng nam ca sĩ từng đối mặt với chứng trầm cảm, làm dấy lên nhiều đồn đoán về sức khỏe tinh thần và thể chất của anh trong thời gian qua.

Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ nỗi tiếc thương, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh. Nhiều khán giả không khỏi xót xa khi nhớ về hình ảnh một Phác Tường tài năng, tràn đầy đam mê trên sân khấu The Voice cách đây gần một thập kỷ.

Ca sĩ Phác Tường qua đời ở tuổi 35 do nhồi máu cơ tim ẢNH: WEIBO

Phác Tường từng làm "rung động" Châu Kiệt Luân

Phác Tường sinh năm 1990, từng là một trong những thí sinh ấn tượng nhất của The Voice 2016 Trung Quốc. Anh được yêu mến nhờ giọng hát đặc trưng, vừa trầm ấm lại pha chút khàn khàn đầy cuốn hút. Tại vòng giấu mặt, Phác Tường đã chinh phục cả 4 huấn luyện viên với bản phối mới ca khúc Bạch dương lâm. Màn trình diễn không chỉ nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả mà còn được Châu Kiệt Luân đánh giá rất cao, giúp anh trở thành một thành viên sáng giá trong đội của nam ca sĩ Đài Loan.

Thông tin về sự ra đi của Phác Tường đã khiến mạng xã hội tràn ngập những lời tiếc thương. Công chúng không chỉ tiếc một giọng ca đặc biệt mà còn đau lòng cho bi kịch của một nghệ sĩ trẻ, phải đối mặt với những khó khăn mà cuối cùng đã cướp đi sinh mệnh của anh.