Ca sĩ Tim bị phản ứng gay gắt vụ 'dùng áo đội tuyển Argentina để rửa xe'

Mới đây, mạng xã hội vừa lan truyền đoạn clip ngắn của ca sĩ Tim, tạo nên làn sóng tranh luận. Trong video, giọng ca Một vòng trái đất gây chú ý khi diện áo số 7 của đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng lại dùng áo đội tuyển Argentina để rửa xe. Bên cạnh đó, Tim còn chia sẻ câu thoại đầy ẩn ý: “Đợi anh xíu nha, anh rửa xe đến 10 giờ kém 7 rồi anh qua rửa xe cho em”.

Vì sao Tim bị phản ứng?

Video nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với không ít ý kiến trái chiều. Theo ghi nhận của chúng tôi, đa phần người dùng tỏ thái độ bức xúc trước nội dung clip mà Tim đăng tải, đặc biệt là khoảnh khắc nam ca sĩ dùng áo đội tuyển Argentina để lau xe. Nhiều người nhắn nhủ nam ca sĩ cần có cách ủng hộ thần tượng văn minh hơn, tránh làm mất đi tinh thần đẹp của thể thao.

Hình ảnh trong đoạn clip gây tranh cãi của ca sĩ Tim Ảnh: Chụp màn hình

Một tài khoản mỉa mai: “Vui thôi đừng vui quá. Muốn làm nội dung viral thì hãy động não thêm đi”. Một số người dùng khác chia sẻ: “Tôi không ghét “anh 7”, nhưng mấy kiểu như vậy làm ảnh hưởng nè, tưởng như vậy là hay”; “Chơi như vậy là chơi bẩn, trẻ con nha. Thần tượng ai nhưng cũng nên tôn trọng người khác chứ”; “Sao làm vậy hả anh Tim ơi? Hết content rồi làm liều hả anh, nản”; “Người hâm mộ chân chính và văn minh thì không ai làm vậy đâu. Cái này là fan nửa mùa”...

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng giọng ca Món quà vô giá thực hiện clip này với mục đích tạo sự chú ý. Trong khi đó, có người khuyên Tim nên cân nhắc nội dung clip trước khi đăng tải khi là người của công chúng.

Nhiều khán giả bức xúc khi xem video của Tim. Hiện tại nam ca sĩ đã giới hạn bình luận trên trang cá nhân Ảnh: NSX L.R

Tuy nhiên, một số ít khán giả cũng lên tiếng bênh vực Tim giữa ồn ào. Trước đó, trên trang cá nhân, giọng ca 8X thường xuyên chia sẻ các clip bàn luận về thể thao, đồng thời không ngại thể hiện sự yêu mến dành cho thần tượng là Cristiano Ronaldo.

Hiện tại đoạn clip này đang được chia sẻ rộng rãi, trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Theo ghi nhận của chúng tôi, từ khóa liên quan đến Tim được tìm kiếm tăng vọt sau ồn ào. Trong đó, từ khóa “ca sĩ Tim” tăng 500%, từ khóa “Tim ca sĩ” tăng 500%... cho thấy sự quan tâm của cư dân mạng về vụ việc.

Tim sinh năm 1987, tên thật là Trần Nguyên Cát Vũ. Anh gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai, hoạt động ở lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất. Ngoài ra, giọng ca Một vòng trái đất còn từng được chú ý bởi chuyện tình cảm. Anh và một nữ ca sĩ nổi tiếng từng có quãng thời gian gắn bó, song sau đó chọn “đường ai nấy đi”. Trong một chương trình, khi nói về chuyện tìm kiếm mối quan hệ mới, Tim tâm sự sau nhiều biến cố xảy ra, anh khó mở lòng. “Bây giờ tôi muốn thương hơn là yêu. Vì tình thương có nhiều mặt khác nữa, nó giúp chúng ta đi lâu dài hơn”, anh nêu quan điểm.