Ở mùa thứ 22, VIFW đề cao tinh thần chuyển động không ngừng của thời trang qua thông điệp "Fashion in Motion". Tinh thần đổi mới được thể hiện rõ nét khi vị trí mở màn chuỗi sự kiện thời trang thường niên được trao cho Top 3 nhà thiết kế trẻ Việt Nam - Aquafina Pure Fashion 2026.

Ca sĩ Tóc Tiên trình diễn trong đêm khai mạc VIFW Thu Đông 2026 với ca khúc Em Tiên ẢNH: BTC

Bà Trang Lê, Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế Thời trang Đông Nam Á (CAFD), kiêm Chủ tịch VIFW, cho biết: “Lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) được tổ chức trong năm nay cũng là nguồn cảm hứng để chúng tôi đưa những nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội vào không gian trình diễn. Hình ảnh chủ đạo là những con phố cổ được tái hiện với diện mạo và sắc màu mới”.

Tóc Tiên mặc trang phục ấn tượng từ bộ sưu tập "The new era" của NTK Trần Thảo Linh. Với gam màu trắng chủ đạo, thiết kế ghi điểm với những đường cắt cut out, kỹ thuật tạo khối điêu khắc và phần đuôi váy uyển chuyển theo từng chuyển động ẢNH: BTC

Lần đầu tiên trong lịch sử AVIFW, vị trí trình diễn BST mở màn được trao cho Top 3 Aquafina Pure Fashion. Trong ảnh là NTK Jennifer Phạm cùng người mẫu trình diễn trang phục do cô thiết kế

ẢNH: BTC

Sau 3 bộ sưu tập (BST) của Top 3 Aquafina Pure Fashion 2026, chương trình tiếp nối với BST Patterns of Life của Canifa, khai thác những nhịp sống đa dạng trong đời thường, từ đó kết nối mỗi cá nhân, gia đình và thế hệ trong một không gian chung.

NTK Yazael by Angelo Cruciani (Italy) đưa khán giả bước vào thế giới lãng mạn qua BST "La Verita" ẢNH: BTC

Màn trình diễn từ NTK Đức Hùng với BST "Hẹn với gió đông" ẢNH: BTC

VIFW sẽ tiếp diễn vào tối 27.11 với các bộ sưu tập mới của Yody x NTK Phan Đăng Hoàng, NTK Aharon Genish (Israel), thương hiệu CEM, GOLDIE, Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội và Trường đại học Kiến trúc Hà Nội.