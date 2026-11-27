Ở mùa thứ 22, VIFW đề cao tinh thần chuyển động không ngừng của thời trang qua thông điệp "Fashion in Motion". Tinh thần đổi mới được thể hiện rõ nét khi vị trí mở màn chuỗi sự kiện thời trang thường niên được trao cho Top 3 nhà thiết kế trẻ Việt Nam - Aquafina Pure Fashion 2026.
Bà Trang Lê, Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế Thời trang Đông Nam Á (CAFD), kiêm Chủ tịch VIFW, cho biết: “Lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) được tổ chức trong năm nay cũng là nguồn cảm hứng để chúng tôi đưa những nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội vào không gian trình diễn. Hình ảnh chủ đạo là những con phố cổ được tái hiện với diện mạo và sắc màu mới”.
Sau 3 bộ sưu tập (BST) của Top 3 Aquafina Pure Fashion 2026, chương trình tiếp nối với BST Patterns of Life của Canifa, khai thác những nhịp sống đa dạng trong đời thường, từ đó kết nối mỗi cá nhân, gia đình và thế hệ trong một không gian chung.
VIFW sẽ tiếp diễn vào tối 27.11 với các bộ sưu tập mới của Yody x NTK Phan Đăng Hoàng, NTK Aharon Genish (Israel), thương hiệu CEM, GOLDIE, Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội và Trường đại học Kiến trúc Hà Nội.
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