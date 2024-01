Ca sĩ trẻ chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc

Sự "bùng nổ" của ca sĩ gen Z

Không còn sự hiện diện của các ngôi sao, tên tuổi lớn của nhạc Việt, nhìn vào các bảng xếp hạng của một loạt giải thưởng âm nhạc hiện nay như Làn Sóng Xanh, Best of 2023 của Zing MP3, Top 10 MV nổi bật của YouTube… toàn các gương mặt trẻ đang nổi hoặc những cái tên mới nhưng có ca khúc hợp thị hiếu.

Ca - nhạc sĩ Tăng Duy Tân NSCC

Ở giải thưởng Làn Sóng Xanh (trao giải vào tối 24.1 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM), ca sĩ Phương Mỹ Chi nhận được hiệu ứng lớn khi cho ra mắt album Vũ trụ cò bay nên dẫn đầu với 5 đề cử: Nữ ca sĩ của năm, Gương mặt mới xuất sắc, Album của năm, MV của năm, Sự kết hợp xuất sắc. Ngoài ra, ê kíp sản xuất album Vũ trụ cò bay - nhóm DTAP - còn nhận 2 đề cử gồm Hòa âm phối khí, Nhà sản xuất âm nhạc của năm.

Văn Mai Hương cũng gây chú ý với album Đại minh tinh kết hợp nhạc sĩ Hứa Minh Tuyền, nhận 5 đề cử, trong đó có hạng mục quan trọng như Ca sĩ của năm, Album của năm, MV của năm. Hạng mục Nam ca sĩ của năm gây bất ngờ khi có đến 4 rapper: Hieuthuhai, Đen, Binz, Karik; bên cạnh ca - nhạc sĩ Tăng Duy Tân. Ở danh sách đề cử 10 hạng mục của Làn Sóng Xanh, những cái tên xuất hiện đa phần là gương mặt trẻ, có hoạt động sôi nổi trong năm qua như tlinh, Wren Evans, Double2T, Grey D, Chillies, Rhyder, Vũ Phụng Tiên, Pháo... Điều này cũng phản ánh đúng thị trường nhạc Việt sau một năm ghi nhận những nỗ lực bứt phá của ca sĩ, nhạc sĩ trẻ.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi

Trong top 30 ca sĩ có sản phẩm nổi bật do Làn Sóng Xanh tổng kết, nhiều cái tên từng nổi đình đám trước đây như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Sơn Tùng M-TP, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Tuấn Hưng, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Lam Trường… đã không còn xuất hiện nữa. Từ năm 2023, bảng xếp hạng hằng tuần của Làn Sóng Xanh được tính 45% từ lượt xem trên các nền tảng streaming, 45% từ lượt nghe (thông qua 3 kho nhạc Spotify, Zing MP3, Nhaccuatui) và 10% từ bình chọn của khán giả.

Trong khi đó, giải Best of 2023 của Zing MP3 đã chọn lọc 40 nghệ sĩ và 40 bài hát theo số lượt theo dõi, lượt nghe và lượt viral trên mạng xã hội, tổng hợp vào danh sách đề cử gửi đến hội đồng chuyên gia âm nhạc gồm diva Hà Trần, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Nguyễn Hồng Thuận, Châu Đăng Khoa, Khắc Hưng, Duong K… đánh giá và bình chọn ra Top 10 Nghệ sĩ và Bài hát xuất sắc của năm (công bố và trao giải ngày 9.1 tại TP.HCM). Tiêu chí đánh giá nghệ sĩ và bài hát xuất sắc dựa trên các yếu tố như: phong cách cá nhân, sự tích cực hoạt động trong năm, những cống hiến cho cộng đồng, và ý nghĩa, thông điệp, giai điệu, hòa âm phối khí, sự sáng tạo của từng bài hát. Danh sách Top 40 thịnh hành quy tụ nhiều tên tuổi gen Z như: Phương Mỹ Chi, Hieuthuhai, Wren Evans, Double2T, Orange, Amee, Pháo, MCK... Nhiều ca sĩ trẻ duy trì được sức nóng trong năm 2023 đã lập "cú đúp" ở cả hai hạng mục Nghệ sĩ thịnh hành và Bài hát thịnh hành như: Tăng Duy Tân với Bật tình yêu lên và Cắt đôi nỗi sầu, Văn Mai Hương với Mưa tháng sáu và Đại minh tinh, Hòa Minzy với Thị Mầu và Bật tình yêu lên…

Năng lượng tươi mới khuynh đảo nhạc Việt

Ca sĩ - rapper Hieuthuhai

Mới đây, danh sách thống kê 10 MV nhạc Việt có lượt xem cao nhất năm 2023 trên YouTube đã chính thức được công bố. Giữ vị trí số 1 là Em đồng ý (I do) của ca sĩ Đức Phúc và nhóm nhạc ngoại 911 với 58 triệu lượt xem. Vị trí số 2 là bản hit đình đám Nếu lúc đó của T'linh với 55 triệu view. Ca - nhạc sĩ Tăng Duy Tân cũng vượt mặt Sơn Tùng, Đen Vâu… để xếp hạng 3 với Cắt đôi nỗi sầu (53 triệu view). Hòa Minzy cán đích ở vị trí số 4 với MV Thị Mầu có 47 triệu view. MV Bạn đời của Karik giữ vị trí số 5 với 46 triệu view và Nấu ăn cho em của Đen Vâu xuất hiện ở vị trí số 6 khi đạt 42 triệu view. Ca khúc Bật tình yêu lên của Tăng Duy Tân kết hợp Hòa Minzy giữ vị trí số 7 với 41 triệu lượt xem. Sơn Tùng M-TP với bản MV audio Making my way xếp thứ 8 với 38 triệu view. Ngày mai người ta lấy chồng với phiên bản gốc của nam ca sĩ trẻ Thành Đạt có 36 triệu view giữ vị trí số 9, và Một ngày chẳng nắng của Pháo - Thỏ Bảy Màu hạng 10 với 35 triệu view.

Đạo diễn - nhà sản xuất âm nhạc Trần Thành Trung nhận xét: "Năng lượng gen Z cùng phong cách biểu diễn khác biệt của các ca sĩ mới này dễ dàng tạo được sức hút, sự bùng nổ với khán giả trẻ. Ở các ca sĩ thế hệ mới, họ có sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm nên không quá ngạc nhiên khi họ đang khuynh đảo thị trường". Có thể thấy lứa ca sĩ gen Z đang vươn lên mạnh mẽ, dần thế chỗ của đàn anh, đàn chị và quy luật tất yếu ấy đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn. "Những bạn trẻ này có màu sắc, tố chất, cách hát riêng của thời đại mới, xử lý bản phối hiện đại, bắt tai để ghi dấu ấn trong người nghe", nhạc sĩ Dương Khắc Linh nói thêm.

Ca sĩ Orange

Quả thật, thị trường nhạc Việt đang sôi động hẳn lên nhờ một thế hệ ca sĩ mới đã và đang xuất hiện. Họ càng thuận lợi hơn khi phương thức sản xuất, phát hành MV dễ dàng hơn trước với nhiều mạng xã hội lan tỏa; cộng với cơ hội tiếp cận âm nhạc quốc tế nhiều cũng giúp các sản phẩm âm nhạc này bắt kịp xu hướng để hợp thị hiếu chung hơn. Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy chia sẻ: "Điều này phản ánh đúng thị trường khi dòng nhạc, gu nào cũng có đối tượng khán giả riêng; và khán giả gen Z đã có cách nghe mới, chạy theo xu hướng thịnh hành, nên những ca sĩ gen Z đương nhiên chiếm lĩnh vị trí thời thượng hơn những tên tuổi cũ". Tuy vậy, nhạc sĩ phân tích: "Cũng cần nhìn nhận rằng nhanh nổi thì cũng sẽ nhanh qua cơn sốt nếu không đủ thực tài để đi đường dài; và yên tâm là thời nay, ca sĩ dù cũ hay mới, thuộc dòng nhạc nào cũng đều có đối tượng khán giả của riêng mình bởi sự phân nhánh tai nghe của đủ mọi thành phần, lứa tuổi khán giả".