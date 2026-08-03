Ca sĩ Vy Oanh: Chồng luôn yên tâm về tôi

Vy Oanh áp lực khi tập vũ đạo

Sau 20 năm theo đuổi con đường nghệ thuật và ghi dấu với loạt bản hit như Đồng xanh, Để cho em khóc, Em rất nhớ anh, Cho em một con đường, Sống đơn giản thôi... Vy Oanh có bước chuyển mình đáng kể trong dự án Hai bản thể, trong đó, Balayah là ca khúc mở màn cho dự án này.

Vy Oanh thử sức với dòng nhạc Latin pop Ảnh: NVCC

Balayah là sáng tác của Lưu Thiên Hương, mang tinh thần sống tích cực, tự do và dám bước ra khỏi giới hạn của chính mình. Vy Oanh mong khi nghe bài hát, mọi người sẽ có thêm năng lượng để mạnh dạn lựa chọn điều mình thật sự muốn, thay vì sống theo kỳ vọng của người khác. Đây cũng là lần đầu giọng ca 8X dành thời gian để tập vũ đạo cho một bài hát.

"Tôi không nghĩ mình cần chứng minh điều gì với ai. Điều tôi muốn là mỗi lần trở lại đều mang đến một điều mới mẻ cho khán giả của mình. Tôi luôn chạy đua với chính bản thân, cố gắng làm hôm nay tốt hơn hôm qua. Nếu khán giả nhìn thấy một Vy Oanh nhiều màu sắc hơn, tôi nghĩ đó là một niềm vui chứ không phải một sự thay đổi để gây bất ngờ", cô chia sẻ.

Vy Oanh tự tin thể hiện vũ đạo Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, Vy Oanh cũng cảm thấy vui vì làng nhạc Việt có nhiều sản phẩm chất lượng, đa dạng thể loại. Nếu một ngày nào đó, các bạn trẻ tìm thấy sự đồng cảm trong âm nhạc với mình, thì cô cảm thấy đó là món quà rất đẹp. Ngoài ra, giọng ca Đồng xanh cũng chia sẻ về phản ứng của chồng khi cô thay đổi hình ảnh.

Nữ ca sĩ 8X tâm sự: "Gia đình là những người hiểu tôi nhất. Ông xã biết tôi chỉ thật sự “biến hóa” khi bước lên sân khấu hoặc đứng trước ống kính. Còn ngoài công việc, phần lớn thời gian tôi ở nhà, chăm sóc các con và điều hành công việc online. Tôi cũng rất ít khi đi chơi hay giao tiếp ngoài công việc nên anh ấy luôn rất yên tâm. Anh tôn trọng công việc của tôi và cũng hiểu rằng một nghệ sĩ đôi khi cần thay đổi hình ảnh để phục vụ từng dự án. Chỉ cần mọi thứ vẫn giữ được sự tinh tế và phù hợp thì anh luôn ủng hộ".