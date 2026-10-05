Ca sinh ba chào đời cách nhau 36 tiếng

Trước đó, tháng 6.2026, sản phụ 28 tuổi (ở Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng thai kỳ có nhiều nguy cơ. Tuần thai thứ 27, sản phụ nhập viện điều trị dọa sinh non. Một túi ối bất ngờ vỡ, bé trai đầu tiên chào đời (ngày 11.6.2026), được sinh theo đường tự nhiên. Trước tình huống đặc biệt, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đại học Phenikaa quyết định áp dụng kỹ thuật sinh trì hoãn, nhằm kéo dài thời gian thai kỳ cho hai em bé còn lại.

Bà mẹ 29 tuổi mang tam thai đã chào đón 3 con trai sau 2 lần sinh cách nhau 36 tiếng ẢNH: BV CUNG CẤP

TS-BS Nguyễn Thị Sim, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, thông tin: Với trẻ cực non, mỗi ngày thậm chí mỗi giờ tiếp tục nằm trong bụng mẹ đều có ý nghĩa quan trọng với quá trình trưởng thành của các cơ quan. Tuy nhiên, trì hoãn cuộc sinh cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, suy thai hoặc chuyển dạ tiến triển, đòi hỏi được theo dõi và chăm sóc đặc biệt. 36 giờ sau sinh lần đầu, sản phụ tiếp tục vỡ ối và hai thai ở ngôi ngang. Lúc này, các bác sĩ mổ cấp cứu, đón hai bé trai chào đời với cân nặng 950 gr và 1 kg. Cả ba bé đều sinh cực non, có suy hô hấp, được chuyển đến khoa sơ sinh của bệnh viện để hỗ trợ hô hấp và theo dõi trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ. Sau đó, cả ba bé từng bước được giảm hỗ trợ hô hấp, chuyển từ dinh dưỡng tĩnh mạch sang ăn qua sonde, tập bú, bú bình và bú mẹ.

Sau khoảng 2 tháng, cả ba trẻ cai máy và tự thở hoàn toàn. Hơn 3 tháng sau khi chào đời, cả ba được xuất viện cuối tháng 9. Hiện mỗi bé đã có cân nặng 4,5 kg. Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết đây là ca sinh ba khác ngày đầu tiên tại VN.