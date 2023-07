Cá voi lưng gù 30 tấn mắc cạn bí ẩn ở Úc

Tờ The Guardian hôm nay (2.7) đưa tin một con cá voi lưng gù nặng 30 tấn đã chết sau khi mắc cạn tại bãi biển Seven Mile (trung bắc bang New South Wales, Úc).

Theo báo cáo của chính quyền New South Wales, con cá voi khổng lồ đã mắc cạn vào sáng sớm ngày 1.7, và chết vào khoảng 19 giờ cùng ngày, bất chấp những nỗ lực cứu hộ. Sau khi xác nhận thông tin, bà Sharon Cadwallader, một quan chức khu vực, cho biết con cá voi đã được chôn ở một cồn cát phía sau bãi biển nơi nó mắc cạn. Lễ chôn cất thực hiện theo các phong tục của thổ dân địa phương.

Con cá voi lưng gù bị mắc cạn ngày 1.7 TWITTER CÔNG VIÊN QUỐC GIA BANG NEW SOUTH WALES

Đài ABC News dẫn lời bác sĩ thú y Duane March cho biết các nỗ lực giải cứu đã được cân nhắc nhưng không phù hợp. Theo bác sĩ March: "Khi [cá voi] ở trên bãi biển, có rất nhiều vấn đề về sinh lý đang diễn ra và cộng với việc con vật bị căng thẳng".

Bà Skippy Love, đại diện Tổ chức Cứu hộ và Nghiên cứu Động vật biển có vú ở Úc nói rằng hiện vẫn không rõ làm thế nào mà con cá voi lại mắc cạn trên bãi biển. "Vì nó ở trong tình trạng cơ thể tốt và không có thương tích rõ ràng như va chạm với thuyền hay bất cứ điều gì tương tự, nên rất khó để xác định điều gì đã xảy ra", bà nói.

Vào năm 2017, một con cá voi bị chôn vùi tại bãi biển Port Macquarie sau đó đã được mang đến nơi khác để chôn cất, vì người dân địa phương lo ngại nó có thể thu hút cá mập. Một dự án nghiên cứu vào năm 2019 cho thấy những lo ngại đó là vô căn cứ. Bà Cadwallader cho biết vẫn chưa có hướng dẫn chính thức nào về việc xử lý xác cá voi, nhưng điều quan trọng nhất là không được để nước chảy qua nơi chôn cất.