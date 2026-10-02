Cá voi tông chìm du thuyền tại Thái Bình Dương

Theo thông cáo từ quân đội New Zealand, một con cá voi đã va chạm với chiếc du thuyền treo cờ Úc ở Nam Thái Bình Dương, buộc 4 thủy thủ phải rời bỏ thuyền.

Chiếc du thuyền bị chìm sau khi va phải cá voi ẢNH: QUÂN ĐỘI NEW ZEALAND

Cặp đôi Jeremy và Jemma Cooper có mặt trên du thuyền chia sẻ với truyền thông rằng chiếc thuyền khi đó đang ở cách New Zealand 500 hải lý thì một vật thể va vào, theo Fox8 ngày 1.10.

Trung tâm Điều phối cứu hộ New Zealand đã nhận được tín hiệu cảnh báo từ thiết bị phát tín hiệu vô tuyến khẩn cấp trên chiếc du thuyền vào khoảng 13 giờ ngày 26.9.

Bà Jemma Cooper kể rằng có tới 6 con cá voi ở khu vực đó, trong đó có 1 hoặc 2 con lớn với kích thước tương đương chiều dài của chiếc du thuyền (dài khoảng 15,5 m).

Các thủy thủ đã phải rời bỏ thuyền khi nước bắt đầu tràn vào và chuyển sang chiếc xuồng phao cứu sinh.

Nhóm thủy thủ lên 2 xuồng phao cứu sinh sau khi du thuyền bị chìm ẢNH: QUÂN ĐỘI NEW ZEALAND

Họ đã trôi dạt trên xuồng phao cứu sinh tại vị trí cách đảo Norfolk, hòn đảo gần nhất, 250 hải lý về phía bắc trong suốt 17 giờ cho đến khi được giải cứu.

Một máy bay tuần biển P-8A cùng phi hành đoàn thuộc Không quân Hoàng gia New Zealand đã xác định được vị trí của 4 thủy thủ đang trôi dạt trên xuồng cứu sinh.

Một tàu chở container cứu vớt các thủy thủ ẢNH: QUÂN ĐỘI NEW ZEALAND

Một tàu chở hàng đi ngang qua giải cứu 4 thủy thủ vào khoảng 6 giờ sáng 27.9 nhờ sự phối hợp thông tin hai chiều giữa quân đội và các tàu thuyền lân cận - những tàu đã "chuyển hướng để hỗ trợ công tác cứu hộ", theo nội dung thông cáo.

Ông Mike Clulow, Quản lý Trung tâm Điều phối cứu hộ New Zealand, đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan và tàu thuyền tham gia vào hoạt động cứu hộ này. Ông cảm ơn sự hỗ trợ từ quân đội và các trung tâm cứu hộ của Úc, New Caledonia, thủy thủ đoàn tàu Sofrana Surville và một chiếc thuyền buồm tư nhân đã trực tiếp thực hiện việc cứu hộ.

"Thủy thủ đoàn của chiếc du thuyền đã xử lý tình huống rất đúng đắn; thật không may khi họ va phải một con cá voi ở vùng biển khơi. Họ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và việc kích hoạt sớm thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp đóng vai trò then chốt giúp họ được giải cứu an toàn. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy việc chuẩn bị chu đáo khi ra khơi có thể cứu mạng sống của bạn", ông Mike Clulow chia sẻ.