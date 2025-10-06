Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tàu hải quân bị chìm, New Zealand còn phải bồi thường cho Samoa

Vi Trân
Vi Trân
06/10/2025 08:33 GMT+7

New Zealand sẽ bồi thường 3,6 triệu USD cho Samoa sau vụ tàu hải quân New Zealand bị chìm ngoài khơi Samoa hồi năm 2024, gây ảnh hưởng môi trường và sinh kế của người dân địa phương.

Tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Manawanui, chuyên về hoạt động thủy văn và lặn, bị mắc cạn gần bờ biển phía nam đảo Upolu thuộc Samoa vào tháng 10.2024 khi đang khảo sát rạn san hô.

Thủy thủ đoàn 75 người được cứu sống nhưng con tàu bị bỏ lại và sau đó chìm. Kết quả điều tra cho thấy tàu gặp nạn do lỗi con người.

Tàu hải quân bị chìm, New Zealand còn phải bồi thường cho Samoa - Ảnh 1.

Đội người nhái khảo sát tại khu vực tàu HMNZS Manawanui bị chìm ngoài khơi Upulo (Samoa)

ẢNH: AP

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters ngày 6.10 ra tuyên bố cho biết chính phủ sẽ bồi thường 10 triệu Samoa tala (3,6 triệu USD) theo yêu cầu của chính phủ Samoa, theo AP.

Theo tờ Samoa Observer, con tàu gây hư hại hơn 50.000 m2 san hô. Hơn 200.000 lít dầu diesel bị rò rỉ từ con tàu đã gây thảm họa môi trường, dẫn đến lệnh cấm đánh bắt thủy sản kéo dài hơn 5 tháng tại khu vực. Đời sống của nhiều ngôi làng xung quanh bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi công nhận tác động của vụ chìm tàu đối với các cộng đồng địa phương và thừa nhận sự gián đoạn đã gây ra", ông Peters nói.

Chính quyền Samoa chưa bình luận về quyết định bồi thường của New Zealand.

Đến nay, tàu Manawanui vẫn còn nằm trên rạn san hô nhưng đội trục vớt đã tháo toàn bộ nhiên liệu, các chất gây ô nhiễm, trang thiết bị, vũ khí.

Ông Peters nói rằng New Zealand sẽ tiếp tục làm việc với Samoa liên quan con tàu. "Điều chúng tôi tập trung là giảm thiểu tác động môi trường tiềm tàng và hỗ trợ ứng phó. Đó là ưu tiên của chúng tôi", Ngoại trưởng New Zealand nói.

Theo báo cáo điều tra, thủy thủ đoàn đã không nhận ra con tàu đang ở chế độ lái tự động và cho rằng có trục trặc nào khác khi tàu tiến vào rạn san hô. Báo cáo nêu bật sự thiếu huấn luyện, phẩm chất và kinh nghiệm của đội ngũ trên tàu. New Zealand thông báo chưa quyết định hình thức kỷ luật đối với những người chịu trách nhiệm.

Xem thêm bình luận