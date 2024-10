Tàu hải quân New Zealand chìm lúc chở 75 người

Những đoạn phim và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cột khói bốc lên từ tàu HMNZS Manawanui sau khi tàu mắc cạn. Con tàu sau đó bị lật và chìm hẳn vào khoảng 9 giờ ngày 6.10 (giờ địa phương).

Tàu hải quân New Zealand đắm ở Thái Bình Dương, khó trục vớt

Chỉ huy bộ phận hàng hải của NZDF Shane Arndell cho hay tàu HMNZS Manawanui mắc cạn gần đảo Upolu thuộc Samoa vào tối 5.10 khi đang tiến hành khảo sát rạn san hô. Ông Arndell cho biết thêm một số tàu và máy bay đã hỗ trợ giải cứu thủy thủ đoàn và hành khách. Nhờ đó, toàn bộ 75 thành viên thủy thủ đoàn và hành khách trên tàu đã được xuồng cứu sinh và ca nô đưa đến Samoa an toàn.

Tàu HMNZS Manawanui mắc cạn gần Samoa ẢNH: NZHERALD

Nguyên nhân vụ tàu HMNZS Manawanui mắc cạn đang được điều tra. Tham mưu trưởng Hải quân New Zealand Gary Golding cho hay có 2 người bị thương trong vụ chìm tàu HMNZS Manawanui, theo tờ The New Zealand Herald.



Tàu HMNZS Manawanui được chính phủ New Zealand đóng với kinh phí 103 triệu NZD (1.570 tỉ đồng). Tàu này được sử dụng cho nhiều hoạt động lặn, trục vớt và khảo sát quanh New Zealand và khu vực tây nam Thái Bình Dương.