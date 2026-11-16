Cả xóm làm 70 mâm cỗ, gần 1.000 người vui ngày Đại đoàn kết

Ngày 16.11, bà Cao Thị Thúy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Châu (Nghệ An), cho biết nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, cả 19 xóm trên địa bàn xã đều tổ chức bữa cơm đoàn kết. Mỗi xóm chuẩn bị từ 30 - 45 mâm cỗ. Trong đó, xóm Nhân Mỹ là nơi tổ chức bữa cơm có quy mô lớn nhất, thu hút đông người dân tham dự nhất.

Bà Hoàng Thị Hà, xóm trưởng xóm Nhân Mỹ, cho biết xóm được hình thành sau khi sáp nhập từ 2 xóm cũ, hiện có hơn 500 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu. Năm nay, người dân tiếp tục duy trì bữa cơm Đại đoàn kết thường niên nhưng tổ chức với quy mô lớn hơn, số người tham gia đông hơn.

Người dân xóm Nhân Mỹ vui ngày Đại đoàn kết ẢNH: GIANG HOÀNG

Để chuẩn bị cho ngày hội, Ban công tác Mặt trận, cán sự xóm cùng các thành viên ban tổ chức đã lên kế hoạch từ trước đó 7 ngày. Mỗi người dân đóng góp 100.000 đồng, học sinh từ bậc THCS trở lên đóng góp 50.000 đồng/em, trẻ em từ 10 tuổi trở xuống được miễn đóng góp.

Từ sáng sớm 15.11, tổ hậu cần, chủ yếu là những người đàn ông trung niên trong xóm, đã bắt tay vào công việc. Ba con lợn, mỗi con nặng khoảng 1 tạ, được mổ thịt để chế biến các món ăn chính. Bên cạnh đó, người dân còn chuẩn bị nhiều món ăn khác cùng rau, củ, quả để phục vụ bữa tiệc.

Khu vui chơi của xóm được chọn làm địa điểm nấu nướng và tổ chức bữa cơm. Người dân tự mang xoong, chảo đến, cùng nhau sơ chế thực phẩm, chế biến món ăn. Đến chiều 15.11, 70 mâm cỗ với 9 món ăn chính đã được chuẩn bị tươm tất.

Theo bà Hà, mỗi mâm được dự kiến bố trí từ 10 - 12 chỗ ngồi, nhưng thực tế số người tham dự đông hơn dự kiến, ước tính gần 1.000 người. Trong đó, nhiều người đi làm ăn xa quê cũng trở về, cùng chung vui với bà con.

Người dân vui văn nghệ, đốt pháo hoa vui ngày Đại đoàn kết ẢNH: GIANG HOÀNG

Sau bữa cơm, người dân tiếp tục tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ngay tại khu vui chơi, tạo nên không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Nhờ toàn bộ các khâu chuẩn bị, nấu nướng đều do người dân tự nguyện chung tay thực hiện nên chi phí được tiết kiệm đáng kể. Tổng kinh phí tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết ước tính khoảng 70 triệu đồng.