Sức khỏe

Các bệnh viện tại Hà Nội mang dịch vụ y tế đến cộng đồng

Liên Châu
13/05/2026 08:03 GMT+7

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã đưa vào hoạt động phòng khám đa khoa đặt tại Trung tâm Y tế P.Vĩnh Hưng (TP.Hà Nội). Phòng khám được Bộ Y tế phê duyệt danh mục 1.103 kỹ thuật khám chữa bệnh.

Là đơn vị thuộc Bộ Y tế, phòng khám đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân, đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho nhân lực trạm y tế phường. Phòng khám trang bị nhiều trang thiết bị, hệ thống chẩn đoán hình ảnh như X-quang, CT Scanner, siêu âm, xét nghiệm… mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần dân, đồng thời quản lý các bệnh mạn tính, giúp người dân thuận lợi trong theo dõi, chăm sóc y tế ngay tại cộng đồng.

Các bệnh viện tại Hà Nội mang dịch vụ y tế đến cộng đồng - Ảnh 1.

Bệnh viện tuyến trên tham gia chăm sóc sức khỏe người dân tại các trạm y tế của Hà Nội

ẢNH: THÚY ANH

Cũng trong tháng 5 này, 7 bệnh viện công lập và ngoài công lập, trong đó có các bệnh viện thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội như: Nhi T.Ư, Thận Hà Nội và UBND P.Láng, đã ký kết thỏa thuận hợp tác y tế giai đoạn 2026 - 2030. Đây là chương trình phối hợp toàn diện, bám sát yêu cầu thực tiễn như: hỗ trợ chuyên môn y tế cơ sở, phòng chống dịch bệnh, chuyển đổi số y tế, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, chăm sóc các đối tượng yếu thế và triển khai các hoạt động cộng đồng.

Thông qua chương trình phối hợp, trạm y tế phường được hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn; các hoạt động khám tư vấn, sàng lọc bệnh lý, chăm sóc đối tượng chính sách và hỗ trợ xử lý các tình huống y tế cộng đồng sẽ được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn. Các bệnh viện sẽ triển khai chương trình khám sức khỏe cộng đồng, nhằm phát hiện sớm nguy cơ, bệnh mạn tính và kiểm soát bệnh hiệu quả.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

GS-TS, bác sĩ Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, đã kịp thời xử trí trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

