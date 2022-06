Các bị can 'Tịnh thất Bồng Lai' đã dàn dựng video clip, xâm phạm lợi ích cá nhân, tổ chức như thế nào?

Ngày 6.6, tin từ Viện KSND tỉnh Long An cho biết cơ quan này đã nhận được kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An và đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân (theo Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự) đối với 6 bị can trong nhóm Tịnh thất Bồng Lai (cùng ngụ số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An).

Theo đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An xác minh, làm rõ theo đơn tố giác tội phạm ngày 24.11.2021 của ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ - TP.HCM); đơn ngày 25.22.2021 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, do ông Trương Ngọc Toàn (tức Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự) ký thay mặt.

Kết quả xác minh theo các đơn tố giác tội phạm nêu trên, có 3/5 video clip vi phạm pháp luật được các bị can ngụ ở Tịnh thất Bồng Lai đăng tải tại tài khoản “5 Chú Tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ” trên mạng xã hội, đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ và hình tượng Đức Phật, cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Long An…

Tài khoản này do bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) đồng quản lý và sử dụng, do bị can Lê Tùng Vân chỉ đạo, kiểm duyệt nội dung trước khi cho đăng tải.

Lê Tùng Vân mạo danh, mạo xưng

Kết quả giám định của Sở TT-TT và Sở VH-TT-DL Long An về 3 đoạn clip được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Youtube “5 Chú Tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ” cho thấy, có sự dàn dựng theo ý tưởng của nhiều thành viên Tịnh thất Bồng Lai và sự chỉ đạo, kiểm duyệt của bị can Lê Tùng Vân.





Cụ thể, buổi phát trực tiếp vào ngày 5.8.2021 đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm Thượng tọa Thích Nhật Từ.

Trong video đăng ngày 2.7.2019 và video đăng ngày 22.8.2021 cũng có nội dung “mạo danh, mạo xưng Đức Phật, xúc phạm Phật giáo, xuyên tạc giáo lý của Phật giáo, xúi giục mọi người không tôn trọng tôn giáo và pháp luật”.

Hai clip nói trên do 2 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên quay phim; bị can Cao Thị Cúc chuẩn bị đồ vàng cho Lê Tùng Vân mặc rồi ngồi trước tượng Phật, lư hương để các thành viên còn lại trong Tịnh thất Bồng Lai quỳ lạy, thắp nhang. Bị can Lê Tùng Vân chỉ đạo nội dung, lời thoại và tham gia diễn xuất vai “Phật Hồng hạc vân du”.

Theo lời khai của các bị can, tất cả các thành viên còn lại tại Tịnh thất Bồng Lai và bà Lê Thu Vân quỳ lạy, thắp nhang trước Lê Tùng Vân vì quá... tôn kính, sùng bái… vô điều kiện.