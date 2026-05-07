Các 'chiến binh' muay TP.HCM được bảo trợ y tế

Ngày 7.5 tại TP.HCM, California Fitness & Yoga kết hợp cùng Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh Nghề nghiệp TP.HCM và Liên đoàn Muay TP.HCM nhằm hình thành liên kết tiên phong trong việc mang đến các giải pháp phục hồi chức năng tập luyện - thể thao cho người chơi thể thao và VĐV chuyên nghiệp.

Trong khuôn khổ sự kiện, một thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM và Liên đoàn Muay TP.HCM đã chính thức được ký kết. Sự bắt tay này mang đến một "đặc quyền" y tế chuyên sâu cho đội ngũ VĐV và HLV muay, những người thường xuyên phải đối mặt với các chấn thương đặc thù của bộ môn đối kháng đỉnh cao.

Lễ ký kết giữa Liên đoàn Muay TP.HCM, California Fitness & Yoga và Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh Nghề nghiệp TP.HCM tổ chức sáng 7.5

Theo đó, các VĐV sẽ được theo dõi và đánh giá thể trạng định kỳ, tiếp cận các chương trình phục hồi chức năng chuyên sâu, tư vấn phòng ngừa chấn thương và tối ưu hiệu suất thi đấu, hỗ trợ y tế trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Sự tham gia của Liên đoàn Muay TP.HCM cho thấy một hướng đi rõ ràng: Khi y khoa phục hồi được tích hợp vào môi trường vận động chuyên nghiệp, đó là lúc những rào cản về chấn thương được gỡ bỏ, mở đường cho những đỉnh cao mới của thể thao Việt Nam.

Buổi lễ ký kết ghi nhớ biên bản hợp tác còn đánh dấu việc ra mắt Trung tâm ProPhysio điều hành bởi Công ty California Fitness & Yoga, được hỗ trợ chuyên môn bởi đội ngũ Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp TP.HCM.

Tại sự kiện, California Fitness & Yoga đã ký kết hợp tác với Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh Nghề nghiệp TP.HCM. Theo đó, bệnh viện sẽ cung cấp đội ngũ kỹ thuật viên vật lý trị liệu đạt chuẩn hành nghề, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ HLV cá nhân (PT) trong lĩnh vực phục hồi thể chất, giám sát và đảm bảo chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn y khoa

Trong khi đó, California Fitness & Yoga sẽ vận hành và phát triển dịch vụ trong hệ thống câu lạc bộ, tích hợp dịch vụ vào hành trình khách hàng, xây dựng mô hình có khả năng mở rộng trong toàn hệ thống. Sự kết hợp này tạo nên một mô hình mới, nơi HLV (PT) không chỉ là người hướng dẫn tập luyện, mà còn là người nhận diện vấn đề sức khỏe và kết nối với giải pháp chuyên sâu.