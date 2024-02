Các chiến sĩ công an nấu bánh chưng xuyên đêm tặng người nghèo đón tết

Nấu bánh chưng gắn kết yêu thương

Giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong khuôn viên trụ sở Công an P.Thuận Phước (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) rộn tiếng cười nói. Năm nay, Công an phường cùng lực lượng bộ đội biên phòng, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên địa phương chung tay gói bánh chưng, bánh tét tặng người nghèo.

Có mặt tại trụ sở Công an P.Thuận Phước vào buổi sáng sớm 24 tháng chạp, chúng tôi chứng kiến những đôi tay thoăn thoắt vớt bánh chưng, bánh tét ra khỏi nồi. "Hàng chục người gói bánh hết 1 ngày, sau đó thổi lửa nấu bánh hết gần 1 ngày nữa… Những chiếc bánh nóng hổi sẵn sàng trao tận tay bà con", trung tá Cao Lê Duy Hùng, Trưởng công an P.Thuận Phước, kể với PV Thanh Niên.

Những ngày qua, trụ sở Công an P.Thuận Phước là nơi tập trung lực lượng của các đơn vị, địa phương để chung tay gói bánh chưng tặng người nghèo HUY ĐẠT

Theo Trưởng công an P.Thuận Phước, từ nhiều ngày trước, đơn vị tất bật chuẩn bị những vật dụng cần thiết để gói và nấu bánh tết. Dù công tác đảm bảo an ninh trật tự những ngày cuối năm rất căng thẳng, nhưng khi được giao thêm việc, các cán bộ, chiến sĩ đều vui vẻ, xung phong thực hiện. Mỗi người một việc, trụ sở Công an phường bỗng trở nên rộn ràng, tiếng cười nói, nhắc nhở nhau vuốt nếp, gói bánh, canh lửa… tạo không khí như một "gia đình lớn" chờ đón tết.

Sau một đêm thức trắng để canh lửa, cán bộ, chiến sĩ Công an P.Thuận Phước hào hứng vớt bánh để sẵn sàng tặng người dân HUY ĐẠT

"Chúng tôi muốn thực hiện hoạt động nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và tạo không khí vui tươi, ấm áp, đoàn kết trong những ngày xuân. Công an phường cũng mời Trạm biên phòng cửa khẩu sông Hàn, Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên địa phương cùng tham gia làm bánh để tăng cường tình đồng chí đồng đội, chia sẻ những hy sinh thầm lặng khi phải trực chiến, đón tết tại đơn vị. Những nồi bánh chưng đỏ lửa mang về một không khí đầm ấm, sum vầy", trung tá Cao Lê Duy Hùng chia sẻ.

Sau 2 ngày gói và nấu bánh, hơn 150 bánh chưng, gần 50 bánh tét nóng hổi đã ra lò...

Mời thanh thiếu niên "hư" lên Công an phường đón tết

Đặc biệt, trong những ngày gói và thổi lửa nấu bánh, Công an P.Thuận Phước đã mời những thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật cùng tham gia, phụ giúp và giao lưu như những người thân trong gia đình.

Theo các cán bộ công an, đa số thanh thiếu niên "hư" đều có hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt và khó khăn chồng chất. Thấu hiểu được sự thiếu thốn của các em, mỗi khi tết đến xuân về lực lượng công an đã mời các em đến trụ sở để tham gia hoạt động đón tết và tặng quà.

Mọi người chung tay gói bánh, thổi lửa xuyên đêm nấu bánh chưng để trao tận tay người nghèo HUY ĐẠT

Em Đặng Văn Đ. (18 tuổi, trú P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) có hoàn cảnh đặc biệt, cha bị tai biến, mẹ sức khỏe yếu nhưng phải gánh cá thuê hằng ngày để kiếm sống. Mỗi gánh cá, mẹ Đ. được trả công 5.000 đồng, vì vậy mẹ con bữa đói bữa no.

Mẹ tần tảo mưu sinh vẫn không lo đủ thuốc men cho cha, nên hoàn cảnh gia đình lâm vào kiệt quệ… Khi thiếu sự quan tâm của gia đình, Đ. đã theo bạn bè xấu, tụ tập đánh nhau, gây rối an ninh trật tự. Công an P.Thuận Phước đã nhiều lần mời lên làm việc và hiện Đ. thuộc diện bị công an quản lý.

Mỗi chiếc bánh chưng chứa đựng tình cảm, sự yêu thương của các cán bộ, chiến sĩ Công an P.Thuận Phước đối với người dân địa phương HUY ĐẠT

"Được các chú công an thông báo tham gia nấu bánh chưng, em cùng các bạn đã có mặt để phụ giúp gói bánh, chuẩn bị củi than… và cùng các chú thức trắng đêm canh lửa. Chúng em được các chú, các bác khuyên răn rất nhiều", Đ. kể.

Thiếu tá Lê Phi Minh, Phó trưởng công an P.Thuận Phước, vừa vớt bánh ra khỏi nồi vừa kể, hôm nay các em được mời lên trụ sở Công an phường nhưng trong "tâm thế" rất khác. "Các em ngồi thủ thỉ rằng, trước đây mỗi lần được mời lên trụ sở Công an phường thì đều e sợ, vì biết rõ trước đã gây nên lỗi gì đó rồi. Hôm nay lên Công an phường vừa ngồi gói bánh vừa trò chuyện với chúng tôi, các em như được giải tỏa tâm lý và mọi người khuyên răn các em rất nhiều về điều hay, điều đúng… Chúng tôi xem các em ấy như em út trong nhà để lắng nghe những tâm sự, về nỗi khó khăn mà các em đang đối mặt", thiếu tá Lê Phi Minh kể.

Thiếu tá Lê Phi Minh (áo vàng), Phó trưởng công an P.Thuận Phước, cùng các đồng đội hào hứng tổ chức chương trình đón tết HUY ĐẠT

Người dân vui mừng, gửi lời cảm ơn khi nhận bánh chưng từ các cán bộ công an phường gói HUY ĐẠT

Theo Phó trưởng công an P.Thuận Phước, thời gian qua lực lượng công an phường thường xuyên quan tâm giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, hướng các em đến "điều hay lẽ phải" từ đó tránh xa tệ nạn...

"Bản thân các em thời gian qua đã tiến bộ rất nhiều, từng bước khắc phục sai lầm, trở thành công dân tốt. Các em cũng cung cấp nhiều thông tin có giá trị để hỗ trợ lực lượng công an khám phá nhiều vụ án xảy ra trên địa bàn phường. Mỗi chiếc bánh chưng hôm nay là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ gửi đến các em và những gia đình khó khăn. Mong mọi người đón tết ấm áp yêu thương", thiếu tá Lê Phi Minh chia sẻ.