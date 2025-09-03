Các chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9

Áp dụng quy định mới về dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Nghị định số 222/2025/NĐ-CP ngày 8.8.2025 quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25.9.2025.

Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM đã và đang phát triển các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh ẢNH: LÝ NGUYÊN

Trong đó, nghị định quy định chi tiết yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực ngoại ngữ đối với người dạy.

Cụ thể, người dạy phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định đối với từng cấp học, trình độ đào tạo.

Về năng lực ngoại ngữ, giáo viên dạy cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; giáo viên dạy cấp trung học phổ thông phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5.

Người dạy các trình độ của giáo dục nghề nghiệp phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5.

Giảng viên giảng dạy các trình độ giáo dục đại học phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu giảng dạy của chương trình đào tạo, tối thiểu bậc 5.

Nghị định cũng quy định: người được đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài với ngoại ngữ là ngôn ngữ giảng dạy và có văn bằng tốt nghiệp được công nhận theo quy định hoặc có bằng tốt nghiệp cử nhân ngoại ngữ, sư phạm ngoại ngữ tại Việt Nam được miễn yêu cầu về năng lực ngoại ngữ.

Quy định về yêu cầu đối với người học lái xe

Thông tư số 14/2025 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về đào tạo lái xe mô tô, ô tô và cấp chứng chỉ kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Hiện nay, chỉ có giấy phép lái xe bản PET mới có thể thực hiện thủ tục đổi được qua VNeID ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thông tư quy định về yêu cầu đối với người học lái xe từ ngày 1.9.2025 như sau:

- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

- Người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe phải đáp ứng theo quy định tại khoản 4 điều 60 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trong đó, thời gian lái xe an toàn cho từng hạng giấy phép lái xe được quy định cụ thể như sau:

+ Hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE: thời gian lái xe an toàn từ 2 năm trở lên.

+ Hạng B lên D2, C lên CE, C lên D: thời gian lái xe an toàn từ 3 năm trở lên.

- Người đã có giấy phép lái xe hạng B chuyển số tự động được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng B chuyển số cơ khí (số sàn), người đã có giấy phép lái xe hạng B được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng C1 theo quy định; hồ sơ của người học lái xe thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 14 Thông tư 14.

Chế độ, chính sách đối với lực lượng quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Chính phủ ban hành Nghị định số 213/2025/NĐ-CP ngày 30.7.2025. Trong đó, Nghị định quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Nghị định quy định trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn đối với cá nhân được huy động tham gia hoạt động bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự như sau:

Mức trợ cấp ngày công lao động bằng mức trợ cấp đối với dân quân biển làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển.

Mức tiền ăn bằng tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 15.9.2025.

Bổ sung nhiều chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ

Nghị định số 205/2025/NĐ-CP ngày 14.7.2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3.11.2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nghị định số 205/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1.9.2025.

Nghị định 205/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của điều 5 về chính sách hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Theo đó, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, các ưu đãi, hỗ trợ về chuyển giao công nghệ và các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định hiện hành...

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn mới của đại học quốc gia

Nghị định số 201/2025/NĐ-CP ngày 11.7.2025 quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.9.2025, thay thế Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17.11.2013 của Chính phủ về đại học quốc gia.

Nghị định mới quy định đại học quốc gia là cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ GD-ĐT quản lý, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng và sử dụng con dấu có hình Quốc huy.

Đại học quốc gia có chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao; có một số lĩnh vực đào tạo dẫn đầu trong nước và được xếp hạng cao trên thế giới.

Đại học quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT, Bộ KH-CN, các bộ, ngành khác và UBND các cấp nơi đại học quốc gia đặt trụ sở theo quy định của pháp luật.

Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1.9.2025.

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

từ ngày 9.9.2025

Chính phủ ban hành Nghị định số 211/2025/NĐ-CP ngày 25.7.2025, trong đó quy định về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Nghị định quy định doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 điều 31 luật An toàn thông tin mạng:

Có đội ngũ quản lý, điều hành, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyên môn về bảo mật, an toàn thông tin.

Có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với quy mô cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.

Có phương án kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Có phương án bảo mật và an toàn thông tin mạng trong quá trình quản lý và cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.

Có phương án kinh doanh phù hợp.