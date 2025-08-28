Google Dịch hiện thực hóa công cụ học ngoại ngữ miễn phí

Theo TechCrunch, tính năng này không chỉ dành cho người mới bắt đầu mà còn hỗ trợ những người nói tiếng Anh muốn mở rộng vốn từ vựng. Google Dịch sẽ tạo ra các buổi luyện nghe và nói được thiết kế riêng, phù hợp với trình độ và mục tiêu học tập của từng người dùng. Điều này giúp Google Dịch cạnh tranh trực tiếp với Duolingo - một ứng dụng học ngôn ngữ phổ biến hiện nay.

Google Dịch ngày càng đe dọa các công cụ học ngoại ngữ ẢNH: AFP

Để sử dụng tính năng này, người dùng chỉ cần chọn tùy chọn "practice" trong ứng dụng. Sau đó, họ có thể thiết lập trình độ kỹ năng và mục tiêu học tập. Google Dịch sẽ tạo ra các tình huống tùy chỉnh để người dùng nghe các cuộc hội thoại và tương tác bằng cách nhấn vào các từ để nâng cao khả năng hiểu biết, hoặc luyện nói. Ứng dụng cũng sẽ theo dõi tiến trình hằng ngày của người dùng.

Dịch theo thời gian thực ngay từ Google Dịch

Phiên bản beta của tính năng này sẽ được triển khai trên ứng dụng Google Dịch dành cho Android và iOS, bắt đầu từ hôm 26.8. Tính năng sẽ được cung cấp trước tiên cho người nói tiếng Anh học tiếng Tây Ban Nha và Pháp, cũng như cho người nói tiếng Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha học tiếng Anh.

Ngoài ra, Google cũng giới thiệu khả năng trò chuyện qua lại bằng bản dịch âm thanh và trên màn hình thông qua ứng dụng Dịch. Theo thông báo từ Google, các mô hình AI tiên tiến hiện giúp việc trò chuyện trực tiếp bằng hơn 70 ngôn ngữ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, bao gồm tiếng Ả Rập, Pháp, Hindi, Hàn, Tây Ban Nha và Tamil.

Học ngoại ngữ theo thời gian thực miễn phí với Google Translate

Người dùng có thể chọn tùy chọn Live translate trong ứng dụng, sau đó nói để chọn ngôn ngữ cần dịch. Ứng dụng sẽ phát âm bản dịch và cung cấp bản ghi chép cuộc trò chuyện bằng cả hai ngôn ngữ. Google cho biết tính năng này có khả năng xác định các điểm dừng, giọng điệu và ngữ điệu để cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn.

Tính năng Live translate cũng có sẵn từ ngày 26.8 cho người dùng tại Mỹ, Ấn Độ và Mexico. Google nhấn mạnh rằng những cập nhật này được thực hiện nhờ vào những tiến bộ trong AI và học máy giúp cải thiện chất lượng và tốc độ dịch thuật. Theo công ty, người dùng dịch khoảng 1.000 tỉ từ trên các công cụ của họ và họ tin rằng những tính năng mới này sẽ giúp vượt qua rào cản ngôn ngữ.