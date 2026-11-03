Các con của của Michael Jackson bị ngăn cản thừa kế di sản?

Paris Jackson khẳng định bị ngăn cản chuyện thừa kế

Paris Jackson và anh trai Prince Jackson ẢNH: AFP

Hôm 2.11, Page Six tiết lộ một hồ sơ tòa án vừa thu thập được, trong đó, Paris Jackson đang yêu cầu thẩm phán ra lệnh cho bên quản lý di sản của Michael Jackson phân phối sơ bộ 600 triệu USD cho Quỹ tín thác gia đình Michael Jackson (Michael Jackson Family Trust). Nữ nghệ sĩ 28 tuổi lập luận rằng không có lý do chính đáng nào khiến số tiền này chưa được chuyển giao hơn 17 năm sau khi "vua nhạc pop" qua đời. Paris khẳng định mặc dù khối tài sản này đã tạo ra hàng tỉ USD và tích lũy hàng trăm triệu USD tiền mặt nhưng quỹ tín thác dành cho cô và anh trai Prince (29 tuổi), em trai Bigi (24 tuổi) vẫn chưa được cấp vốn.

Theo tiết lộ, đơn kiện được đệ trình từ ngày 29.10 tại Tòa án tối cao Los Angeles (Mỹ), nhắm vào người quản lý di sản John Branca. Ông này bị cáo buộc duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với các con của Michael Jackson bằng cách quyết định khi nào và liệu họ có nhận được tiền từ di sản của cha mình hay không.

Theo di chúc của Michael Jackson, các con của ông sẽ bắt đầu nhận được thu nhập từ phần tài sản tương ứng của mình trong quỹ tín thác khi tròn 21 tuổi. Tuy nhiên, Paris cho rằng điều này chưa bao giờ được thực hiện. Thay vào đó, cô và hai anh em trai của mình chỉ nhận được những khoản tiền nhỏ hơn, do Branca quyết định. Paris còn cáo buộc Branca lợi dụng quyền kiểm soát các khoản thanh toán này để ngăn cản họ đặt câu hỏi hoặc chất vấn về cách ông quản lý khối tài sản thừa kế của Michael Jackson.

Vấn đề thừa kế tài sản của Michael Jackson vẫn chưa được giải quyết dứt điểm sau 17 năm huyền thoại này qua đời ẢNH: REUTERS

Đơn kiện cũng nêu rằng Paris Jackson bắt đầu chất vấn cách quản lý khối tài sản thừa kế vào năm ngoái, trong đó có việc phản đối những khoản mà cô mô tả là "quà tặng không có trong hợp đồng" mà John Branca dành cho các đồng nghiệp, những quan ngại của cô đã vấp phải "các vụ kiện tụng nhằm triệt hạ đối phương", những cuộc công kích công khai và việc số tiền chu cấp cho cô cùng các anh chị em bị cắt giảm hàng triệu USD.

Đơn kiện lập luận rằng luật pháp California ưu tiên phân chia tài sản thừa kế cho những người thụ hưởng ngay khi có thể, miễn là không ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ nợ và các bên liên quan. Paris Jackson cho rằng những vấn đề thuế và kiện tụng còn tồn đọng không phải lý do để tiếp tục giữ toàn bộ tài sản của Michael Jackson, bởi phần lớn các tranh chấp và yêu cầu từ chủ nợ đã được giải quyết.

Paris Jackson yêu cầu tòa án buộc John Branca chuyển 600 triệu USD vào quỹ tín thác gia đình (hoặc số tiền theo phán quyết của thẩm phán), đồng thời hoàn trả chi phí pháp lý cho cô ẢNH: AFP

Phía quản lý di sản Michael Jackson đáp trả

Tuy nhiên, một người phát ngôn của Michael Jackson Estate chia sẻ với Page Six rằng việc chưa thể phân bổ tiền là do các trở ngại pháp lý, đặc biệt là vụ tranh chấp với IRS liên quan đến khoản thuế và tiền phạt 700 triệu USD. Dù đã đạt được phán quyết giúp giảm đáng kể số tiền này, vụ việc vẫn chưa kết thúc."Hơn nữa, cáo buộc cho rằng người quản lý di sản đã giữ lại hoặc 'cắt giảm' các khoản thanh toán là hoàn toàn bịa đặt", người này đáp lại.

Người phát ngôn cho biết họ mong muốn mọi vấn đề sớm được giải quyết để quỹ từ thiện và các quỹ tín thác có thể được cấp đầy đủ nguồn vốn, đúng như nguyện vọng của Michael Jackson.

Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Bigi Jackson (phải) và Prince Jackson dự buổi công chiếu toàn cầu bộ phim tiểu sử về Michael Jackson mang tên Michael hồi tháng 4.2026 ẢNH: AFP

Cuộc sống của các con Michael Jackson vẫn luôn nhận được sự chú ý của truyền thông và công chúng. Trong khi Paris Jackson gây chú ý với những hoạt động sôi nổi ở làng giải trí và động thái công khai đối với vấn đề thừa kế di sản của cha, thì Prince Jackson và Bigi Jackson lại sống kín tiếng, hiếm hoi dự sự kiện công khai.

Gần đây, theo nguồn tin của Page Six, hai anh em mong muốn bảo tồn di sản của cha trong đó có trang trại Neverland. Prince vốn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động từ thiện và mong nơi đây có thể được sử dụng với mục đích từ thiện, đặc biệt là hỗ trợ những trẻ em yếu thế. Trong khi đó, Bigi là người sống khép kín và không muốn Neverland trở thành một điểm thu hút khách du lịch lớn. Tuy nhiên, Prince và Bigi không sở hữu hay kiểm soát Neverland, khu đất này đã được doanh nhân Ron Burkle mua với giá khoảng 22 triệu USD vào năm 2020.