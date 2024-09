Các con Kim Porter và Diddy phản bác những đồn đoán về cái chết của mẹ

Quincy Brown (33 tuổi) cùng các em: Christian (26 tuổi) và cặp song sinh Jessie - D'Lila Combs (17 tuổi) vừa tuyên bố chung trên mạng xã hội về mẹ của họ, người đã qua đời vào năm 2018 ở tuổi 47. Cái chết của Porter được xác định là do bệnh viêm phổi. Tuy nhiên chuyện này gần đây được nhắc lại trong bối cảnh Diddy gặp rắc rối pháp lý.

Kim Porter và Diddy từng chung sống ẢNH: CNN

Doanh nhân và nhà sản xuất âm nhạc Diddy phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết án theo cáo trạng tại tòa án New York về tội âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục và đưa người tham gia vào hoạt động mại dâm. Tuy nhiên nam rapper không nhận tội.

Những đứa con của Diddy với Porter đã viết: "Chúng tôi từng nghe rất nhiều tin đồn sai sự thật và gây tổn thương lan truyền về mối quan hệ của cha mẹ chúng tôi, Kim Porter và Sean "Diddy" Combs, cũng như về sự ra đi bi thảm của mẹ nên chúng tôi cảm thấy cần phải lên tiếng. Những lời tuyên bố rằng mẹ chúng tôi đã viết một cuốn sách hoàn toàn không đúng sự thật. Bà ấy không làm vậy. Bất kỳ ai tuyên bố có bản thảo đều đang nói sai sự thật".

Cuốn Kim's Lost Words: A journey for justice, from the other side (tạm dịch Kim và hành trình tìm kiếm công lý từ thế giới bên kia) tự xuất bản được coi là hồi ký của Porter đã trở thành sách bán chạy nhất trên Amazon.

Cuộc tranh luận đang nổ ra trên mạng xã hội về nguyên nhân cái chết của Porter và các con đã bác bỏ những đồn đoán như vậy về một mất mát mà họ cho là khiến gia đình suy sụp.

Kim Porter (thứ hai từ trái sang), Quincy Brown (thứ hai từ phải sang), D'Lila Star Combs và Jessie James Combs chụp năm 2018

"Mặc dù rất khó để chấp nhận việc mẹ ra đi quá sớm nhưng nguyên nhân cái chết được xác định từ lâu. Không có hành vi phạm tội nào và không ai sát hại cả", các con tuyên bố, đồng thời chỉ trích những người mà họ cho là đã phát tán thông tin sai lệch.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi ai đó dựng lên một câu chuyện về sự kiện bi thảm nhất trong cuộc đời chúng tôi. Mẹ của chúng tôi nên được tưởng nhớ vì bà là một người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, tốt bụng, yêu thương mọi người. Ký ức về bà không nên bị vấy bẩn bởi những thuyết âm mưu khủng khiếp", họ viết tiếp.

Các người con không đề cập đến vấn đề pháp lý của cha mình.

Diddy và Porter hẹn hò không liên tục từ năm 1994 đến năm 2007 trong thời gian con trai và 2 cô con gái sinh đôi chào đời. Diddy nhận nuôi dưỡng Quincy Brown, người con mà Porter có với ca sĩ Al B. Sure.