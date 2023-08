Các công ty mang tiền gửi ngân hàng hưởng lãi đến 16%/năm

Báo cáo tài chính soát xét bán niên của Công ty CP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán VIX) cho thấy công ty phát sinh khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Công ty Tài chính CP Điện lực trị giá 2.000 tỉ đồng tại thời điểm 30.6. Công ty cho biết đây là các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn còn lại dưới 1 năm được lãi suất 16%/năm và nhận lãi cuối kỳ.

Đây là mức lãi suất rất cao khi hiện nay lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhiều ngân hàng chỉ còn dưới 7%/năm, thậm chí 4 ngân hàng thương mại lớn gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank chỉ còn 6,3%/năm.

Lãi suất tiền gửi của công ty VIX lên đến 16%/năm NGỌC THẮNG

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, VIX đạt doanh thu 960 tỉ đồng, tăng 25% và lãi sau thuế 576 tỉ dồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết thị trường chứng khoán giai đoạn đầu năm đã chứng kiến những phiên giao dịch đầy khởi sắc, dòng tiền đã có dấu hiệu quay trở lại, nhiều mã chứng khoán đã tăng 60 - 80% so với đầu năm. Vì vậy, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi, lỗ (FVTPL) của VIX tăng 36% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 180 tỉ đồng. Bên cạnh đó, việc nắm giữ các tài sản tới ngày đáo hạn (HTM) đã đem lại lợi nhuận 154 tỉ đồng...

Hay Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023. Theo đó, đến hết ngày 30.6, công ty có tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn hơn 5.076 tỉ đồng. Tiền gửi có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng này có lãi suất là 3,1% - 10,3%/năm. Bên cạnh đó, các khoản tiền và tương đương tiền đến hết ngày 30.6 của công ty cũng hơn 5.670 tỉ đồng được gửi ở các ngân hàng thương mại có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng có lãi suất bình quân từ 0,5% - 6%/năm.

Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, PVS đạt lãi sau thuế gần 464,2 tỉ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG) cũng công bố đến hết tháng 6.2023, tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng là 350 tỉ đồng. Đồng thời công ty có hơn 20.978 tỉ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến 1 năm. Số tiền gửi kỳ hạn dài tăng mạnh hơn gấp đôi so với cuối năm 2022. Tuy nhiên, Thế Giới Di Động không nêu cụ thể lãi suất của tiền gửi ngân hàng...