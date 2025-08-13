Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Các công ty Trung Quốc chạy đua để 'đi trước' iPhone

Kiến Văn
Kiến Văn
13/08/2025 08:57 GMT+7

Apple được cho là đang lên kế hoạch cho một mẫu iPhone Pro đặc biệt vào năm 2027 để đánh dấu kỷ niệm 20 năm ra mắt sản phẩm chủ lực của hãng.

Mẫu iPhone Pro mới dự kiến sẽ có màn hình hoàn hảo nhất với thiết kế tràn viền và không có bất kỳ đường cắt hay lỗ khoét nào. Về cơ bản nó là một chiếc "smartphone gần như không viền" mà Apple hướng đến từ lâu.

Các công ty Trung Quốc chạy đua để 'đi trước' iPhone - Ảnh 1.

RedMagic 10 Pro có màn hình không có bất kỳ đường cắt nào

ẢNH: REDMAGIC

Với những khó chịu của người dùng đối với thiết kế "tai thỏ" khá phổ biến kể từ sau khi iPhone X xuất hiện vào năm 2017, việc iPhone Pro ra mắt năm sau có thể là cơ hội để công ty "xóa bỏ" lỗi lầm của mình.

Tuy nhiên, trước khi mẫu iPhone đặc biệt này ra mắt, các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc đã bắt đầu nỗ lực để vượt mặt Apple. Các công ty này đang gấp rút phát triển công nghệ tương tự, với một báo cáo gần đây cho biết camera dưới màn hình và cảm biến nhận diện khuôn mặt 3D đã bước vào giai đoạn thử nghiệm tại Trung Quốc.

Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, các mẫu điện thoại mới ra mắt trong tương lai sẽ có công nghệ này, thậm chí ngay từ đầu năm sau. Trong thực tế, chiếc RedMagic 10 Pro ra mắt gần đây cũng đã có màn hình tràn viền.

Samsung liệu có quay trở lại camera dưới màn hình vì iPhone 2027?

Về phần Samsung, hiện vẫn chưa rõ liệu công ty Hàn Quốc có kế hoạch di chuyển cảm biến mặt trước xuống dưới màn hình hay không. Samsung đã loại bỏ camera dưới màn hình trên mẫu Galaxy Z Fold7 gần đây để chuyển sang thiết kế màn hình đục lỗ truyền thống. Tuy nhiên, sự ra mắt của iPhone Pro năm sau có thể khiến Samsung phải xem xét lại chiến lược của mình.

Trước khi iPhone Pro ra mắt năm sau, Apple cũng được cho là đang chuẩn bị cho nhiều thay đổi trong dòng sản phẩm iPhone sau nhiều năm "nâng cấp không đáng kể". Một số thay đổi đáng chú ý bao gồm thiết kế lại iPhone 17 Pro và 17 Pro Max; ra mắt mẫu iPhone 17 Air mới; iPhone 18 với màn hình đục lỗ; iPhone màn hình gập dự kiến ra mắt năm sau.

Với những thông tin này, rõ ràng người dùng Apple có thể mong đợi một tương lai thú vị với nhiều sản phẩm mới trong những năm tới.

